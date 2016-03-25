Genç kadının intihar sebebi cinsel istismar mı?

Ağrı'da 17 yaşındaki Oya Y.'ın intihar etmesinin ardından genç kızın babasının arkadaşı tarafından şantaj yoluyla cinsel istismara uğradığı, şikayet etmesine karşın her hangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi. Genç kızın daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın ölümünün ertesi günü şantaj yoluyla cinsel istimarda bulunduğu öğrenilen 37 yaşındaki Fettah P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Turgay Kılıç'ın haberine göre,

Liseli Oya Yaşar, 6 Mart günü Erzurum Caddesi üzerindeki Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda intihar etti. 11/A sınıfı öğrencisi Oya Yaşar kaldığı öğrenci pansiyonunun merdiven boşluğundaki demire bağladığı eşarbıyla kendini astı. Genç kızın cansız bedeni, 7 Mart günü sabah saatlerinde Yaşadığı cinsel istismar dolayısıyla psikolojisinin bozulduğunu söyleyen ve aynı pansiyonda kalan arkadaşları tarafından bulundu.



"Şantaj yapıp taciz etti"



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, arkadaşları ve Diyadin'in Tazekent'te oturan ailesi, daha önce taciz iddialarını yeniden mercek altına aldı. Oya Yaşar, tacize uğradığı 3 Kasım 2015 günü öğle saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde staj yaptığı sırada erkek arkadaşı ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı olan Fettah P.'nin bu anı fotoğrafladığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan ve tuz imalatında çalışan 'Amca' dediği Fettah P.'nin bu fotoğrafı göstererek "Sevgilin ile konuşmanı çektim" dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı. Genç kız o günü, 23 Şubat 2016 günü Çocuk Şube Müdürlüğüne verdiği ifadesinde anlattı.

Fettah P.'nin daha sonra cep telefonundan aradığını ve hastane bahçesine çıkmasını söylediğini belirten Oya Yaşar, "Beni 04 AB 797 plakalı beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek 'İnsan yeğenini sevmez mi?' diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü" dedi.

Oya Yaşar ifadesinde uğradığı tacizi şöyle anlattı: "Elleriyle bacaklarıma dokundu. Göğüslerimi elbisemin üzerinden okşadı, açmaya çalıştı. 'Ne yapıyorsun' diyerek engelledim. Kucağına oturtmaya çalıştı, karşı koydum. Pantolonumu indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve biraz ileride beni indirdi. Çok korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni okuldan alır diye korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim."





Tacizci serbest bırakıldı!



Olayla ilgili ifadesine başvurulan Fettah P. ise iddiaları kabul etmedi. Hastane otoparkında yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsü de bulunamayınca Fettah P. ifadenin ardından serbest kaldı.

Ailesi bu olay üzerine Oya'yı bir süre okula göndermedi. Okula yeniden başlayan Oya Yaşar'ın arkadaşları, genç kızın neşe ve umutlarını yitirdiğini, morali bozuk olduğunu belirttiler. Fettah P.’nin bu olaydan sonra şantaj ve baskı yapmaya devam ettiğini ileri süren arkadaşları, buna dayanamayan Oya'nın 6 Mart akşamı hayatına son verdiği söyledi. Arkadaşları, Oya'nın uğradığı taciz olayının etkisinde kaldığını, bu nedenle daha önce de intihara kalkıştığını ve ipin kopması sayesinde kurtulduğunu anlattı.





"Fotoğrafı tesadüfen çektim"



Liseli Oya Yaşar'ın intiharının ardından yakalanarak gözaltına alınan Fettah P., Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede şöyle dedi:



"Babamı muayene ettirmek için hastaneye gitmiştim. Bir erkekle Oya'yı konuşurken gördüm. Tesadüfen fotoğrafını çektim. Kendisini rahatsız ettiği için erkekle konuştuğunu belirten Oya, bunu ailesine söylemememi istedi. Ben de babamı muayene ettirdikten sonra gittim ve tekrar hastaneye döndüm. Oya'yı telefonundan aradım. Bahçede konuştuk, sonra arabaya binerek ayrıldım. O aşiretimizin kızı. Bana 'amca' diyordu. Ailesine söyleyeceğimden korktuğu için bana iftira attı. Aile zaten intihara meyillidir. Babası baskıcı, sert mizaçlıdır. Fotoğrafla şantaj yapmadım."



Fettah P., 7 Mart günü tutuklanarak Ağrı M Tipi Ceza evine gönderildi. Soruşturma ise çok yönlü sürdürülüyor.





İlk intihar denemesinin ardından yazdığı mektup



Liseli Oya Yaşar'ın defterine ilk intihar girişiminden sonra yazdıkları ortaya çıktı. Oya Yaşar, o gün duyduğu pişmanlıkla defterine şunları yazdı:

"Bana verdiğin canı almaya çalıştım. Ama ihanet ettim. Beni affet. Allah’ım bi daha öyle bir şey düşünmeyeceğim. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım Allah’ım. Sana söz veriyorum. Çok saçma şeyler yaptım. Çok saçma hareketler yaptım. Çok büyük hatalar yaptım. Allah’ım sen beni afet. Sana yalvarıyorum. Bana yardım et. Beni afet. Hep yanımda ol. Sana yalvarıyorum. Allah’ım sana söz veriyorum. Elimden geldikçe hata yapmamaya çalışacağım. Allah’ım yalvarırım, sen yeter ki beni afet. Allah’ım okulumu hayırlısıyla bitirmem için bana yardım et. Hayırlısıyla okulu bitireyim. Sen merhametlisin, bağışlayıcısın, bana da yardım et. Sen hayatımı güzelleştir. Bana yardım et. Yalvarıyorum."

