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İmam Hatip Lisesi öğretmeni erkek çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı!

Öğretmenin öğrencileri oyun oynatmak vaadiyle evine götürdüğü ileri sürüldü

24 Mart 2016 20:43

Artvin Yusufeli İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersi öğretmeni 46 yaşındaki R.A., küçük yaştaki erkek çocuklarla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Sputnik’in haberine göre, 2002 yılında eğitim gördüğü Yusufeli İmam Hatip Lisesi'nde, meslek dersi öğretmeni R.A.'nın cinsel tacizine uğrayan bir erkek öğrenci, lise mezuniyeti sonrasında üniversiteyi bitirerek öğretmen oldu.

14 yıl sonra ziyaret için geldiği memleketi Yusufeli'nde uğradığı İmam Hatip Lisesi'nde kendisine cinsel tacizde bulunan R.A. ile karşılaşan adı gizli tutulan öğretmen, okulda araştırma yaptı ve bu kişinin çocuklara yönelik cinsel taciz tavrının değişmediğini öğrendi.

Öğretmenin konuyla ilgili olarak Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı şikayet sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Öğretmenin de ifadesine başvuran savcılık, cinsel istismara uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki iki erkek çocuğu dinledi.

Playstation oyunları oynatmak vaadiyle evine götürdüğü erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen R.A. gözaltına alındı ve önceki gün çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. R.A.'nın bekar olduğu öğrenildi.

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