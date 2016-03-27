85 yaşındaki sanık zihinsel engelli çocuğa cinsel istismardan yargılanıyor

Diyarbakır'da işitme, konuşma ve zihinsel engelli 16 yaşındaki erkek çocuk V.E.'ye evinde cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 85 yaşındaki M.K., 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İfadesinde yaşlı olduğunu söyleyip "Cinsel yönden kadın gibiyim" diyen tutuklu sanık M.K., cinsel organının ereksiyon ve işlevselliğine dair rapor aldırılması için hastaneye sevk edildi. Alınan raporda sanıkta ''ereksiyonun yeterli olmadığı'' belirlendi.

CNN Türk'te yer alan haberde, iddialara göre olay, 26 Eylül 2015 tarihinde meydana geldi. M.K., sokakta karşılaştığı engelli V.E.'ye yiyecek vereceğini söyleyerek onu evine götürdü. Evinde çocuğa tokat atan M.K.'nin çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Babası, kaybolduğunu düşündüğü oğlunu komşu gençlerin de katılımı ile aramaya başladı. Evinin penceresinden bakanlar, M.K.'yı çocuğa cinsel istismarda bulunurken gördü ve müdahale edip kurtardı. Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen V.E.'nin muayenesinde tecavüz izleri tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, M.K. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"Pencereden baktığımda sanık çırılçıplak, çocuğun ise alt tarafı çıplaktı"



İddianamenin kabulü ardından tutuklu sanık M.K.'nın yargılamasına Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.K., "Ben mağduru çağırmadım. Kendisi evime geldi. Evin kapısı her zaman açıktır. Bana iftira edildi. Ben o sırada elbisemi yıkıyordum. Bana saldırıp kafamı kırdılar. 85 yaşındayım, kadından farkım yok. Cinsel yönden kadın gibiyim. Gücüm yoktur. Bunlar zalimdir, yalan söylüyorlar" dedi.

İfadesi alınan mağdurun babası H.E. ise, olay tarihinde çocuğunun kaybolduğunu anlatırken, "Çocuğum zihinsel engellidir. Konuşamıyor ve duymuyor. Onu ararken komşular sanığın evini gösterip orada olduğunu söyledi. Pencereden baktığımda sanık çırılçıplak, çocuğun ise alt tarafı çıplaktı. Çocuğuma cinsel istismarda bulunuyordu. Evlerimiz bir birine çok yakındır. Bu sırada komşular da geldi ve onlar da durumu gördü" diye konuştu.

Mahkeme çocuğun bulunmasına tanık olan mahalledeki gençlerinin de ifadesini aldı. Tanıklar pencereden baktıklarında şüphelinin çıplak vaziyette mağdurun arkasında olduğunu, daha sonra yüzleri kapalı kişilerin gelerek sanığı evden çıkarıp linç etmeye çalıştığını söyledi.

Sanık cinsel gücü olmadığını iddia etti

Mahkeme, cinsel gücü olmadığını söyleyen sanığın savunmasının maddi gerçekliğinin tespit edilmesi amacıyla tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilerek cinsel organının ereksiyon ve işlevselliğine dair rapor aldırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık M.K., Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrole alındı. Raporda, sanıkta ''ereksiyonun yeterli olmadığı'' bildirildi.

Son duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Savunmasında cinsel gücü olmadığını tekrarlayan M.K., "Ben mağdurum. Bana ceza vermeyin. Ben mağdura dokunmadım. Bana iftira atılıyor" dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.