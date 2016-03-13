Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan fırıncı 56 yaşındaki Ş.Z., 22 yaşındaki zihinsel engelli erkek D.Ç.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Z, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Gündoğan'ın haberine göre, olay, önceki akşam saatlerinde, Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki bir aile çay bahçesinin arka sokağında meydana geldi. İddialara göre; Sokakta yürüyen zihinsel engelli erkek D.Ç.'nin yanına yaklaşan Ş.Z., konuşmaya başladı. Ardından D.Ç.'yi sokağın sonundaki oyun parkına götürdü. Ş.Z., dokunarak öpmeye çalıştı. Tacizi fark eden vatandaşlar, polis 155 ihbar hattını aradı. Parka gelen polis, Ş.Z.'yi gözaltına aldı. Ş.Z., alınan doktor raporunda aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Polis, D.Ç.'nin boynunda bulunan kolyede yazılı telefon numarasından ailesine ulaştı. Çarşı Polis Merkezi'ne gelen aile, Ş.Z.'den şikayetçi oldu.



Alkolün etkisi geçen ve fırıncı olduğu belirlenen Ş.Z.'nin ifadesinde, alkollü olduğunu ve bir şey hatırlamadığını iddia etti. İşlemleri ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.Z., tutuklandı.

