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Yaşam

İmam, Kur'an kursunda cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı!

'Çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanan imam, şikayetçi olan öğrenciler ile hiç yalnız kalmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti

08 Temmuz 2015 16:52

Bartın'ın Ulugeçitambarcı Köyü imamı 52 yaşındaki A.K., camide açılan yaz Kur'an kursuna katılan üç kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Cami odasında açılan Kur'an kursunda imam A.K.'nin kendilerini elle taciz ettiğini iddia eden öğrenciler 10 yaşındaki S.T., 11 yaşındaki İ.T. ve 14 yaşındaki S.G. ailelerine durumu anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine imam jandarma tarafından gözaltına alındı.
 
DHA'nın haberine göre, jandarmadaki sorgu ardından dün adliyeye sevk edilen imam, nöbetçi mahkemede suçlamayı kabul etmedi. Köyde 9 aydan bu yana görev yaptığını belirten imam A.K., kendisinden şikayetçi olan üç öğrenci ile kurs sürelerinde hiç yalnız kalmadığını ileri sürerek, "Köye yeni geldiğim için çocukları ve ailelerini tanımıyorum. Herhangi bir husumetim bulunmamaktadır. Öğrencilerin kollarına temasım olmuştur" dedi ve şunları ekledi:
 
"Ancak bu tamamen hoca- öğrenci ilişkisi içerisinde olmuştur. İddia edildiği şekilde cinsel yönden bir dokunma ve temasım olmamıştır. Mağdurların beyanlarında geçen hususları kesinlikle kabul etmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşı karşı kaldım. Daha önce 27 yıl görev yaptığım yerde böyle bir durumla karşılaşmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

İmam A.K, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.

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