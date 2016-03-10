Mahkeme, engelli çocuğa tecavüzü 'erken boşalma' nedeniyle basit cinsel istismar saydı!

Diyarbakır’da yüzde 50 zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan taksici S.K.’yı, ’Basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, duruşmalardaki olumlu tutumu nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme gerekçeli kararında sanığın erken boşalma nedeniyle eylemine devam edemediğini belirterek olayı ’basit cinsel istismar’ olarak değerlendirdi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde taksicilik yapan 32 yaşındaki S.K., iddiaya göre 2014 yılında sokakta karşılaştığı yüzde 50 zihinsel engelli 14 yaşındaki erkek çocuk M.Ş.’yi evine götürüp ters ilişki yoluyla cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun yolda gördüğü akrabasına olayı anlatması üzerine aile şikayetçi olurken, polis şüpheli S.K.’yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K. tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede hakkında ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay günü alınan raporda cinsel istismar iddialarının doğrulandığını belirten savcı, S.K.’nın daha önce tanıdığı mağduru kandırarak evine götürüp, zor kullanarak cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

‘'Taksiciler iftira atmış olabilir’’

Tutuklu yargılandığı 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde suçlamaları reddeden S.K., "Mağdur bazen gelip ayakkabılarımızı boyardı. Olay günü aç olduğunu söyleyince çörek alması için para verdim. Mağdur kardeşim gibidir. Evli ve iki çocuk babasıyım. Korsan taksi işi yaptığım için taksicilerle aramda problem oluyordu. Bu nedenle iftira atmış olabilirler" dedi.

İfadesi alınan mağdur M.Ş. ise sanığın daha önce yanlış bir davranışı olmadığını belirterek, "Eve doğru yürürken yanıma gelerek çay içmeyi teklif etti. Daha sonra ’Eve gidelim’ dedi. Birlikte onun evine çıktık" diyerek cinsel istismara uğradığını söyledi.

Mağdur M.Ş., daha sonra verdiği ifadesinde ise sanığın evine çıkmadığını ve cinsel istismar olayının yaşanmadığını söyledi.

İlk ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirten mağdurun babası H.Ş. de daha sonra ifadesini değiştirerek, "Oğlum geçirdiği kaza sonucu yaklaşık 4-5 ay komada kaldı ve 10 kez ameliyat oldu. Akli dengesi yerinde değil. Ne dediğini bilmiyor" dedi.

Olumlu davranış indirimi

Yargılama sırasında sanık S.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, davanın son duruşmasında, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın suçu işlediğine dair delil bulanamadığını belirterek S.K.’nın beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık S.K.’yı ’Basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sırasındaki olumlu davranışlarının göz önüne alındığını belirten mahkeme, S.K.’nın cezasını 6 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın erken boşalma nedeniyle eylemine devam edemediğini belirterek olayı ’basit cinsel istismar’ olarak değerlendirdi.