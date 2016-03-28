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Çocuk yuvasında cinsel istismar iddiası; 1 hizmetli tutuklandı

Cinsel istismarla suçlanan Y.Ö., suçlamaları kabul etmeyip, "Çocuğun yanına bile yaklaşmadım. Bir ara yaramazlık yaptı, başına hafif şekilde vurdum" dedi

28 Mart 2016 13:34

Denizli’nin Buldan ilçesinde, çocuk yuvasına giden bir kız çocuğunu cinsel istimarla suçlanan 1 hizmetli tutuklandı.

Kız çocuğu, öğretmenlerine yuva çalışanlarından Y.Ö.’nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine öğretmenleri durumu savcılığa bildirildi. Savcılığın talimatı üzerine yuva çalışanlarından Y.Ö., önceki gün gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Y.Ö., ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, “Çocuğun yanına bile yaklaşmadım. Bir ara yaramazlık yaptı, başına hafif şekilde vurdum” dedi.

Yuvadaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde Y.Ö.’nün kıza yaklaştığı herhangi bir görüntüye de rastlanmadığı öğrenildi. Cinsel istismara uğradığını ileri süren kızın da ifadesine başvuran hâkim, Y.Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi.

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