Kadın milletvekilleri: Lütfen küfür etmeyin

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM’de küfüre karşı ‘Kadın milletvekilleri’ imzalı bir metin yayımlandı. Tek sayfalık metinde, “lütfen küfür etmeyin”, “lütfen küfürlerinizde kadını kullanmayın” denildi. AKP ve BDP’li kadın milletvekillerin ortak metnine CHP ve MHP kanadından destek gelmedi. Geçitiğimiz hafta CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile küfürleşen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’a gerektiği kadar ceza verilmediğini düşünen CHP ve MHP’li kadınlar ortak metne imza atmadılar.

TBMM’de kadınlar, Genel Kurul Salonu’nda iktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin küfürlerine tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve bir grup kadın milletvekili erken saatte TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüştü. Kadın milletvekilleri meclis çatısı altında kullanılan dil ve üsluptan duyulan rahatsızlığı anlattılar.

Meclis'e kırmızı eşarplarla gelen kadın vekiller görüşme sonrasında bir metin yaymladılar. Metinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ve Genel Kurul’da siyaset adına yapılan nezaket dışı hareketleri , her küfrü reddediyoruz. Bunları çok çirkin bulduğumuzu ifade ediyoruz” denildi. Kadın vekiller ayrıca kaba kuvvet kullanılmamasını, küfür edilmemesini ve sosyal medyada da bu konularda aynı hassasiyetin gösterilmesini talep ettiler.

Metnin tamamı şöyle:

Bizler 24'üncü dönem kadın milletvekilleriyiz. Her birimiz farklı partilere mensubuz ama bugün birlikte, ortak akılda buluştuk.

Her birimiz gerek bireysel olarak gerek partilerimizin ilkeleri doğrultusunda şiddeti ve özellikle kadına yönelik şiddeti kınadığımızı çoğu kez çeşitli yöntemlerle dile getirdik.

Bu kez TBMM içinde ve Genel Kurul'da siyaset adına yapılan nezaket dışı her hareketi, her küfrü reddediyoruz. Çok çirkin bulduğumuzu ifade ediyoruz.

Bir kadın ve milletin vekilleri olarak rica ediyoruz.

- Lütfen kaba kuvvet kullanmayın,

- Lütfen küfür etmeyin,

- Lütfen küfürlerinizde kadını kullanmayın,

- Lütfen sosyal medyada da bu konularda aynı hassasiyeti gösterin.

Bu çağrımız hiç kimseyi hiçbir partiyi hedeflememektedir. Biz fiilin, kaba ve yaralayıcı sözlerin karşısındayız.

Bilinmeli ki; biz hiç kimsenin başının üstünde değil, hemen omuzlarının yanında olmak istiyoruz. Ne bir adım önde ne bir adım arkada.

TBMM her düşüncenin tartışılabileceği bir mekandır. Ama TBMM'de küfür asla ve asla kullanılmamalıdır.

Bugün boynumuzdaki bu eşarpla Genel Kurul'da tanık olduğumuz çirkin davranış ve sözleri protesto ediyoruz. Kırmızı renkleri seçtik, hukuk dilinde kırmızı hukukun ceza dalını temsil eder. Bu eşarpları her çirkin davranış ve sözde kullanmaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda ayrıca her partinin genel başkanları ile görüşme gerçekleştireceğiz.

Bu hassasiyetlerimizin uzun soluklu olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

