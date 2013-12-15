TBMM'de küfüre kadın vekil isyanı

Meclis’teki küfürlü tartışma ve kavgalardan en çok rahatsız olan kadın vekiller, TBMM Genel Kurulu’nda temiz bir dil kullanılması için seferberlik başlatıyor. AKP’li ve BDP’li kadın vekiller bu konuda farkındalık oluşturmak için bir dizi çalışma yapacak.

Star gazetesinden Hamza Erdoğan’ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda son dönemlerde yaşanan küfürlü kavgalar kadın milletvekillerini harekete geçirdi. 2014 Yılı Merkezi Bütçe görüşmelerinde milletvekilleri sabahlara süren çalışmalar yürütürken, özellikle erkek milletvekillerinin zaman zaman tansiyonu yükselten küfürlü ve kavgalı tavırları toplumdan tepki çekerken, kadın milletvekilleri bu duruma sessiz kalmadı.

Bir dizi eylem yapacaklar

Küfürlü konuşmalardan rahatsız olan kadınlardan ilk tepki BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’dan geldi. Küfürlere Twitter’dan tepki gösteren Buldan, dün Meclis Başkanvekili AKP'li Aşye Nur Bahçekapılı ve AKP Grup Başkanvekili Mihrimah Belma Satır ile görüştü. Buna göre, Meclis Başkanı ve Grup Başkanları ile görüşecek kadın milletvekilleri, bir dizi çalışma planlıyor. Kadın vekiller, bu tür durumlar yaşandığında hep birlikte basın toplantısı düzenlemek gibi etkinliklerle tepkilerini ortaya koyacak. Milletvekilleri tepkilerini sosyal medya üzerinden de ortaya koyacaklar.

Bu sözlerden utanç duyuyoruz

BDP’li Pervin Buldan, bu konuda bir format geliştirmek istediklerini söyledi. Kadın milletvekilleri olarak hiç ayrım yapmadan gerekli tavrın ortaya konması gerektiğini belirten Buldan, “Bu konudaki bu farkındalığı mutlaka yaratmak zorundayız. Bu sözlerden utanç duyuyoruz. Bunlara karşı tepkimiz ortaya koyup kamuoyunda teşhir edeceğiz. Bu konuda mutlaka bir şeyler yapmamız lazım” diye konuştu. Kadın milletvekillerinin görüşleri şöyle:

Milleti temsil etmiyor

Öznur Çalık (AKP Malatya): “TBMM’de çatısı altında temiz bir dil kullanılmalı. Herkes söyleyeceğini çok rahatlıkla söyleyebilir ama o cümleler milletimizi temsil etmiyor. Mahrem alanlarda bile kullanılmaması gereken ifadelerin burada rahatlıkla kullanılabiliyor olması insan olarak bizi üzüyor. Kamer Genç’in Emine Erdoğan’a söylediği sözler üzerine özellikle kadın vekiller olarak bu konudaki hassasiyetimizi dile getirmiştik. Millet bizi buraya küfür edelim diye göndermedi.”

Doğrudan millete gidiyor

Sevde Beyazıt Kaçar (AKP Kahramanmaraş): TBMM Genel Kurulu, milletin temsiliyetinin en zirve olduğu yer. Buradaki küfürlü ve aşağılayıcı sözler doğrudan millete giden sözlerdir. Bundan dolayı çok dikkatli olmak zorundayız. Bin düşünüp bir konuşmalıyız. Millet adına konuşuyor ve millete söylemiş oluyorsunuz. İyi de kötü de olsa bu böyle. Özellikle kadın vekiller olarak çok daha rahatsızız.”

Artılarımızı öne çıkarmalıyız.



Derya Bakbak (AKP Gaziantep): “Burası milletin meclisi. Burada küfürlü ve belden aşağı ifadelerin kullanılması doğru değil. Burada artılarımızı ortaya çıkarmalıyız. Bir kadın olarak bunları doğru bulmuyorum. Bu tür ifadeler Meclis ve milletvekilinin seviyesini aşağı çekiyor. Kadınlar olarak bunların olmaması için bir araya gelip nasıl bir yol izlememiz gerektiğini konuşabiliriz.”

MHP’li Türkkan’dan küfürlü saldırı

Öte yandan, AKP’li Zeyid Aslan ile CHP’li Muharrem İnce arasındaki kavganın ardından Meclis'te yine küfür olayı yaşandı. Enerji Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sürerken Haydar Akar’ın CHP adına konuşma yaptığı sırada MHP milletvekili Lütfi Türkkan, AKP’li Recep Özel’e küfretti. Akar’ın konuşması sırasında, Recep Özel “Raporu okudun mu” diye sordu. Akar’ın, “O meydancı Recep” sözleri üzerine MHP’li Türkkan, “Ne demek meydancı?” diye sordu. Recep Özel’in, “Gösteririm sana gel, gel buraya, gel” diye karşılık vermesinin üzerinden Türkkan, “Sen yanındakine bir göster... Ben bir gideyim, neyi gösterecekmiş bir bakayım” diyerek Özel’in üzerine yürüdü. Milletvekilleri AKP sıralarına yürüyen Türkkan’ı engellemek isterken Türkkan’ın “Avradına gösterecek, bana değil!” sözleri şaşkınlık yarattı. AKP, MHP’li Türkkan için işlem yapılmasını isterken, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, “Bu tür çatışmalar, küfürleşmeler tarafımızdan tasvip edilmemektedir” dedi.