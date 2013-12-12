Zeyid Aslan ile Muharrem İnce'nin küfürlü kavgasının tam metni

2014 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda ikinci gün görüşmeleri de tartışmayla başladı.

TBMM Genel Kurulu, dün Başkanvekili Sadık Yakut Başkanlığında toplandı.

Genel kurul açıldıktan sonra, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, düzeltme yapmak için söz istedi.

Kürsüye gelen İnce, Başbakan Erdoğan'ın dün konuşmasında "Terbiyesiz herifler ya" dediğini ifade ederek, "Sayın Başbakan Meclis'e hakaret etmiştir. Bu lafı CHP Grubu adına iade ediyorum" dedi.

Muharrem İnce konuşmasında Başbakan'ın oğlunun twitter hesabından yazdığı tweetlere değindi. İnce, "Şimdi, baktım, yine dün akşam Twitter'da Sayın Başbakanın mahdumu "Meclis serserilik yeri değildir...Dedim ki hangi şehzade bu? Manisa mı Amasya şehzadesi mi? Gemici olan mı, ızgaracı olan mı? Baktım ki ızgaracı olanmış. DNA aynı DNA. Babasına bak, oğlunu gör. Başbakan'ın oğlu muhalefet milletvekillerine bu lafları ediyorsa, buna ilk cevabı verecek olan Başbakan olmalıdır. Benim oğlum, AKP milletvekillerine böyle bir şey yazarsa onun cevabını, cezasını ben veririm. Başbakan'ın oğlunun haddi değildir bize laf söylemek. O ızgarasına baksın, yedi olan gemisini sekiz yapmaya baksın. Herkes haddini bilecek. CHP milletvekilleri olarak hepimiz Başbakan'a dava açacağız. Kazanacağımız parayla da Çankaya Kapısı'nda millete köfte dağıtacağız. O lafları Başbakan'a da oğluna da iade ediyorum" dedi.

Bu sırada AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de tartışmaya dahil oldu. Metiner, "Haydi oradan, haydi!, İnsanlara iftira atmayın! Haysiyet cellatlığına gerek yok. Başta siz haddinizibileceksiniz!" dedi.

AKP Grup Başkavekili Nurettin Canikli söz istediği sırada, daha önce CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e küfür eden ve kendisini uyurken görüntüleyen kadın parlamento muhabirlerine "ben de sizin bacak aranızı çeksem nasıl olur?" diyerek AKP Grup Disiplin Kurulu'ndan "uyarı" cezası alan AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Başkanveli Muharrem İnce arasında tartışma yaşandı.

Zeyit Aslan, İnce’ye “El kol hareketi yapma lan” derken İnce de “asıl sen hareket yapma önüne bak” dedi. Aslan İnce’ye “Terbiyesiz. Senin k.ç.. s...” diye küfür etti. İnce’yle Aslan’ın birbirlerinin üzerlerine yürümesi üzerine birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulu tutanaklarına da yansıyan küfürlü kavganın tam metni şöyle: