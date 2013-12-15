Kadın vekillerden küfüre karşı 'kırmızı' protesto

Kadın milletvekilleri, küfürlü tartışmaları yarın Meclis’te ‘kırmızı fular’ takarak protesto edecek. Kadınlar, destek vermek isteyen erkek milletvekillerine de ‘kırmızı kravat takın’ çağrısı yaptı.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile kadın gazetecilere küfreden AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce arasında geçen hafta yaşanan küfürlü tartışma üzerine kadın milletvekilleri harekete geçti. Kadın vekiller yarın Meclis’te ‘kırmızı fular’ takarak küfür edenleri protesto edecek.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Son zamanlar da sıkça karşılaştığımız, hiç tasvip etmediğimiz, büyük üzüntü duyduğumuz ‘Küfürlü kavga’ meselesine ilişkin yarın kadın milletvekilleri olarak kırmızı fular takarak önce Sayın Cemil Çiçek’i ziyaret edip ardından bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bize destek vermek isteyen erkek milletvekili arkadaşlarımızın da yarın Genel Kurula kırmızı kravat takarak gelmelerini talep ediyoruz” dedi.