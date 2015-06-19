Kadın cinayetlerine karşı TBMM'ye 20 maddelik 'kadın paketi' önerisi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) kadın cinayetlerinin durdurulması için yeni Meclis’e 20 maddelik öneri hazırladı. Pakette, iyi hal ve tahrik indiriminin kaldırılması, kadına şiddete ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor. Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanunu yok sayan son kararına karşı yeni bir yasal düzenleme isteniyor.

2015 yılının ikinci yarısına gelmeden katledilenlerin 144 olarak rakamlara yansırken 20 maddelik paket hazırlayan TKDF gözünü TBMM’ye çevirdi. Dernek Başkanı Canan Güllü, T24’e Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının tüm bu sorunların temel noktası olduğuna dikkat çekti. “ Tüm kurum ve kuruluşlarda toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı geliştirilerek uygulanmalı” diyor. Güllü’nün acil önlemler paketi olarak sıraladığı 20 madde şöyle:

‘Kadın bakanlığı’ adını almalı

1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adı Kadın Bakanlığı olarak değişmeli

2-Eşitlik Bakanlığı kurulmalı

3-Kadına karşı şiddet ağırlaştırılmış müebbet cezası olmalı

İyi hal – tahrik indirimi kaldırılmalı

4-‘ İyi hal’ ve ‘tahrik’ indirimi kaldırılmalı

5-18 yaş altı cinsel suçlara maruz kalan çocuklar için rıza aranmamalı

6-4+4+4 eğitim sisteminde ana okula giden çocuklar türban takar ibaresi değiştirilmeli (TKDF Danıştay’a bu konuda dava açmıştı)

Erken yaş evliliklerine karşı zorunlu eğitim 12 yıl olmalı

7- 4+4+4 eğitim sisteminden 2013 ve 2014 yılında 400 bin öğrenci açık liselere kaydığı ve kız çocuklarına erken evlilik yolu açtığı için zorunlu eğitim 12 yıl olmalı açık lise kaldırılmalı

8 - BM 18 yaş altını çocuk olarak tanımlar. Medeni ve Ceza yasalarında farklı olan yaş tanımı acilen değiştirmeli

Din dersi zorunlu olmaktan çıkarılmalı

9 -Din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı.

10 -Eşitlik temelli İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı

11 -6284 sayılı yasa ile sığınma evi sayısı arttırılmalı, ŞÖNİM yönetmeliği acilen çıkarılmalı

12-Seçim yasası ve baraj elden geçirilmeli. Tüm secim süreçlerinde % 50 kadın erkek eşitliği gözetilmeli.

13- Kadın istihdamını arttıracak kreş ve yaşlı bakım merkezleri sayısı emzirme odaları ve anaokuluna 3 yaş üzeri çocukların gidebileceği ücretsiz sistem getirilmeli.

Kürtaja serbestlik

14- Kürtaj serbest olmalı.

15- Kadınlar üzerinden siyaset yapmak değil hizmet anlayışı geliştirilmeli,

16- Anayasa Mahkemesinin Medeni yasayı yok sayan hükmünün acilen yasal düzenlemesinin yapılması sağlanmalı

Çoklu tecavüz ve ensest suçları icin düzenleme

17-Ceza yasasında 12 yıllık muhafazakârlaşma döneminin en yaygın olayı çoklu tecavüzler ve ensest olmuştur. Bu konuda yargılama sonuçlarındaki çarpıklığını giderecek yasal düzenleme yapılmalı.

18- Kamu kurumlarındaki görevlendirmelerde kadın-erkek eşitliği göz ardı edilmemeli. Üst kurul atamalarında da dikkat edilmeli. Bu nedenle yasa ile hüküm altına alınmalı

Kadın istihdamı desteklenmeli

19- Sosyal adaletin sağlanması sadece ulufe dağıtarak değil iş imkânları yaratılarak giderilmeli. Kadın istihdamının önündeki engeller acilen giderilmeli

20-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi okutulmalı.