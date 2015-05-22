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Bir kadın cinayeti daha: 19 yaşındaki kadın, başına çapayla vurularak öldürüldü

Mevsimlik işçi olarak çalışan Ayşe Pınar'ı öldüren ağabeyi İ. D., teslim oldu

22 Mayıs 2015 20:17

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde 19 yaşındaki bir kadın, abisi tarafından katledildi. Bir süre önce eşinden ayrılan ve tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan Ayşe Pınar, ağabeyi tarafından başına çapayla vurularak öldürüldü.

Hacıbektaş’ın Kayaaltı Köyü'ndeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçi İ.D., bir süre önce eşinden ayrılan kızkardeşi Ayşe Pınar ile iddiaya göre telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İ.D., genç kadının başına çapa ile vurdu. Ayşe Pınar olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından polisi arayarak gelen ekibe teslim olan İ.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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