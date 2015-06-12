"Kadın cinayetleri ‘nefret suçları’ kapsamına alınsın"

7 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen Selina Doğan, Mersin’de eve gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın bugün başlayan başlayan davası dolayısıyla kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğan acil yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğini belirterek “yeni dönemin tüm milletvekillerine Türk Ceza Kanunu’na ‘kadın cinayeti’ teriminin girmesini, bu kapsama giren suçlarda ceza indirimi yapılmamasını öngören yasal düzenlemelerin yapılması” çağrısında bulundu. Doğan, evrensel hukuk normlarında olduğu gibi kadın cinayetlerinin ‘nefret suçları’ kapsamına alınmasını önerdi.

Koalisyon çalışmalarına da dikkat çeken Selina Doğan, “ Kadın bakanlığı” taleplerinin ciddi biçimde ele alınmasını da istedi.

Selina Doğan’ın açıklamaları şöyle:

Basına ve sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre sanıklar, birbirini suçlayarak daha az ceza almak ve iyi hal indirimden yararlanmak gibi bir niyetlerinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Böylesine utançtan yüzlerinin kızarması gereken bir durumda bile sanıkların rahat tavırları tüm kamuoyunu bir kez daha yaralamıştır.

Özgecan davası bize bir kez daha kadına yönelik şiddet konusunda acilen yasal düzenleme yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Kadının erkekle eşit bir insan olarak görülmemesi ve kadın hakları konusunda güçlü politikalar ortaya konulmaması şiddete eğilimi olan erkeklere büyük cesaret verdiği tartışmasızdır.

Bu kapsamda yeni seçilen bütün milletvekillerine şu çağrıda bulunuyorum:

Yasama görevimiz boyunca kadın hakları konusunda elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimize inanıyorum. Ama Özgecan Aslan davası bir kez daha göstermiştir ki acil olarak yapmamız gerekenler de vardır.

Gelin TBMM, yasama çalışmalarına başlar başlamaz Türk Ceza Kanunu’nda yasal değişiklik yaparak "kadın cinayeti" teriminin kanuna girmesini sağlayalım. Bu kapsama giren suçlarda ceza indirimi yapılmaması için çalışalım. Evrensel hukuk normlarında olduğu gibi kadın cinayetlerini “nefret suçları” kapsamına alalım.

Koalisyon tartışmaları yürütülürken tartışmalara “Kadın Bakanlığı” kurulsun talebinin de artık ciddi bir şekilde gündeme alınmasını ve kabul edilmesini isteyelim. Bu tür şiddet davalarında Kadın Bakanlığı da müdahil olsun.

Erkek milletvekillerinin de kadın milletvekilleri kadar bunu isteyeceğine inanıyorum.