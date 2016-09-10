Kadıköy'ün bıçkın kedisi 'Tombili' heykelinde sona gelindi

Kadıköy Ziverbey’de verdiği, bir kaldırım taşına dayanmış pozuyla fenomen haline gelen Tombili’nin, 1 Ağustos'ta ölümünün ardından heykelinde sona gelindi.

Change.org’da heykelinin dikilmesi talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Başlatılan kampanyada, 10 bin 121 imza toplanması üzerine Kadıköy Belediyesi, Tombili’nin heykelinin yapılması için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Gazete Kadıköy’ün haberine göre, Kadıköy Belediyesi bu heykelin yapılması için heykeltıraş Seval Şahin’e götürdüğü tekliften olumlu yanıt aldı ve Seval Şahin atölyesinde Tombili’nin heykeli için çalışmaya başladı.

“Evinizde hayvanla birlikte yaşayınca sokaktaki tüm hayvanlara karşı sorumluluk duyuyorsunuz” diyen Şahin, Tombili’nin heykelini, Kadıköy Belediyesi’nin teklifi üzerine gönüllü olarak yapmayı kabul etti.

Heykeltıraş Şahin, “Her kedinin kendi kişiliği olduğuna inanıyorum. Ben de bir kedi annesiyim. Kedim ile Tombili arasında bağ kurdum. Eserimi gönüllü olarak sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı arttırmak adına yapıyorum. Heykelde Tombili’nin her detayını yansıtmaya çalıştım.” dedi.

Seval Şahin, heykelin Eylül sonunda Ziverbey’deki Güleç Sokak’a yerleştirileceğini söyledi.

Heykel üzerinde çalışmaya Suadiye’deki atölyesinde devam eden Seval Şahin, çalışma sürecini şöyle anlattı:

“Çalışmama başlamadan önce Tombili’nin yaşadığı mahalleye gittim ve zaman geçirdim. Çevre sakinleri ile Tombili hakkında sohbet ettim. Özellikle onu besleyen kasapla sohbet etmek bambaşka oldu. Meşhur pozunu verdiği kaldırımın ölçülerini aldıktan sonra teknik eksiklerimi tamamlayarak bir an önce atölyemde çalışmalara başladım. Tombili’nin heykeli için ilk üç gece hiç uyumadan çalıştım. Atölyemde sabahlayarak Tombili’nin en ince detaylarını yansıtmaya gayret gösterdim. Hareketinden tutun, kas yapılarına, hatta tüylerine varıncaya dek özenli bir çalışma gerçekleştirdim. İnternette var olan fotoğrafları çok yetersizdi ve tek açılıydı. Anatomik yapısını oluştururken çok zorlandım. Fazlasıyla karakteristik bir hareketti. Komşu atölyemin kedisi Badem, bu aşamada bana modellik yaptı. Badem’de oldukça kilolu bir kedidir. Badem’i, Tombili’nin pozisyonlarına sokarak heykelin altyapısını oluşturdum. 10 gündür aralıksız çalışıyorum. Kadıköylülerin yoğun talebi ve sokak hayvanlarına gösterdikleri bu ilgiden sonra bir an evvel heykeli bitirebilmek için geceli gündüzlü çalışıyorum.”