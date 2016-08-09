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Tombili hayatını kaybetti…

"Onu mahallenin bıçkın abisi haliyle hatırlayacağız"

09 Ağustos 2016 18:48

Sosyal medyaya düşen bir pozuyla fenomen haline gelen Tombili, hayatını kaybetti. 

İstanbul Ziverbey’de yaşayan, bir kaldırım taşına dayanmış halde poz veren Tombili, mizah sitesi 9GAG’e fotoğrafının düşmesiyle dünya tarafından da tanınmıştı. 

Tombili, hastalandıktan sonra 1 Ağustos günü hayatını kaybetti.

Tombili’nin sokağında yaşayan bir kişi, ölüm haberini ağaca astığı ilan ile duyurdu. “ykpykseler” isimli hesabın paylaştığı fotoğrafta yazan not şöyle:

"Sokağımızın maskotu, bizi yurtdışı siteler de dahi temsil eden, türk kedisinin nasıl olduğunu tüm dünyaya gösteren dombik ölmüş. Son zamanda zayıflamıştı, yorgundu. Çok orjinal kediydi. Onu, sevmek istediğimizde bizi tınlamayan, kafasını bile kaldırmayan, mahallenin bıçkın abisi haliyle hatırlayacağız"

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