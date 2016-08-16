Tombili’nin heykeli için 10 bin imza

Sosyal meydaya düşen kaldırıma yaslanmış pozuyla ünü tüm dünyaya yayılan, Kadıköy Ziverbey’in bıçkın kedisi Tombili’nin heykelinin yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

1 Ağustos’ta 11 yaşında ölen Tombili’nin heykelinin yapılması için internet sitesi change.org’da kampanya başlatan “Anadolu Kedisi” adlı oluşum, 10 bin 121 imza topladı. change.org’da yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



“Anadolu Kedisi Projesi olarak Tombili’nin ölümsüzleştirilmesi ve beraberinde hayvansevgisinin aşılanması için, Kadıköy Belediyesi’nden ve gönüllü heykeltraşlarımızdan Ziverbey’e Tombili’nin kaldırım taşında oturan bir heykelinin yapılmasını talep ediyoruz.”