T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tombili’nin heykeli için 10 bin imza

11 yaşındaki fenomen kedi Tombili, 1 Ağustos’ta ölmüştü

16 Ağustos 2016 13:12

Sosyal meydaya düşen kaldırıma yaslanmış pozuyla ünü tüm dünyaya yayılan, Kadıköy Ziverbey’in bıçkın kedisi Tombili’nin heykelinin yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

1 Ağustos’ta 11 yaşında ölen Tombili’nin heykelinin yapılması için internet sitesi change.org’da kampanya başlatan “Anadolu Kedisi” adlı oluşum, 10 bin 121 imza topladı. change.org’da yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Kedisi Projesi olarak Tombili’nin ölümsüzleştirilmesi ve beraberinde hayvansevgisinin aşılanması için, Kadıköy Belediyesi’nden ve gönüllü heykeltraşlarımızdan Ziverbey’e Tombili’nin kaldırım taşında oturan bir heykelinin yapılmasını talep ediyoruz.”

 

ETİKETLER

Tombiliheykel10 bin imzaKadıköy11 yaşında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24