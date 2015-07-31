Kadıköylüler Kurbağalıdere için yürüdü

Kurbağalıdere'nin bir an önce ıslah edilmesi amacıyla bir araya gelen Kadıköylüler "Kurbağalıdere zehir değil, temiz aksın" sloganıyla eylem yaptı. Kadıköy Kent Dayanışması tarafından Perşembe günü saat 19:00’da düzenlenen yürüyüşe Kadıköy'deki mahalle muhtarları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, siyasi partiler ve Kadıköylüler katıldı. Yoğurtçu Parkı’nda başlayan yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, CHP Büyükşehir Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülseven, CHP Kadıköy ilçe Başkanı Ali Narin de destek verdi.

Maskeli yürüyüş

Kurbağalıdere’den gelen yoğun kokuya dikkat çekmek için maske takılan yürüyüşte Kurbağalıdere'den Zehir Değil Yaşam Aksın", İBB sağlığımızı tehdit etme! Kurbağalıdere'yi temizle" pankartları taşındı.

"İBB'den hesabı kurbağalar soracak", "Topbaş istifa", "Saraya para çok dereye yok", "Dere kokuyor Topbaş uyuyor" sloganlarıyla Kurbağlıdere köprüsüne yürüyen kitleye araç sahipleri de korna çalarak destek verdi.

‘Kadıköy halkı cezalandırılıyor mu?’

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş bitiminde Kadıköy Kent Dayanışması adına yapılan basın açıklamasında İBB'nin yanlış ıslah çalışmaları nedeniyle Kurbağalıdere'den lağım aktığına dikkat çekilerek "zehir soluyoruz" denildi. "Gerekli önlemler alınmadığı için sağlık riski giderek büyümektedir" denilen açıklamada gerekli önlemler alınmadığı takdirde, Kadıköy ve çevresinde yaşayan insanların ve tüm canlıların zehirlenmeye devam edileceğine dikkat çekildi. “Bu vurdumduymazlık, derenin hali, çalışmaların son derece yavaş ilerlemesi akıllara Kadıköy halkı cezalandırılıyor mu sorusunu ister istemez getirmekte” denilen açıklamada Kadıköy halkının yaşadığı ve yaşayacağı sorunlardan İBB'nin sorumlu olacağı hatırlatılarak ıslah çalışmasını en kısa sürede bitirilmesi istendi.

Yürüyüşe destek veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu dere ıslahının birkaç ayda tamamlanabilecek durumdayken 3 yıldır tamamlanmadığına dikkat çekerek “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy'ün sorunlarını çözmeye eli varmıyor” dedi. Kadıköylülerin ciddi risk altında olduğunu belirten Nuhoğlu, gece gündüz aralıksız sürdürülecek bir çalışmayla dere ıslahının kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.