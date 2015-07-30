Kurbağalıdere ıslahı, AKP’nin Kadıköylülere oy cezası mı?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş , İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk‘ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul Kadıköy'de bulunan Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının 3 yıldır tamamlanamamasının sebebinin, AKP’nin bu bölgede az oy olmasıyla bir alakasının olup olmadığını sordu.

Yarkadaş’ın soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kurbağalıdere ıslah çalışması sırasında yapılan proje yanlışlıkları Kadıköy halkının sağlığını ve can güvenliğini tehdit etmektedir. İBB işi ihaleye çıkarmadan önce, benzer işlerde uygulanan; jeoteknik etütleri yapmamış, mevcut altyapıları, parkları, yolları, yerleşim bölgesi olması dolayısıyla, insan faktörü gibi parametreleri dikkate almadan, Kadıköy Belediyesi ile de paylaşmadan ihale dosyası hazırlayarak işi ihale etmiştir. İBB ve TOKİ yasalara aykırı olmasına rağmen derenin taşacağı alanlara konut izni vererek ilerde doğacak facialara adeta zemin hazırlamaktadır Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) raporuna göre Yeni Salı Pazarı ile Kurbağalıdere’nin döküldüğü yer arasında yapılan çalışmalarda suyun akış yönünün tersinden ilerlenmiş olunması, işleyen hatların iptal edilmesi, atık suyun dereye verilmesinin önlenmesi için kullanılan kimi kolektörlerin kırılması gibi bir dizi hata sonucu Kurbağalıdere açık bir kanalizasyona dönüşmüş durumdadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır bitirilemeyen ıslah çalışmaları çevre ve tüm canlıların sağlığını tehdit hale gelmiştir.

-İlgili ıslah çalışmalarının bitirilmemesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihale ettiği firmanın yanlış uygulamaları olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır?

-Kurbağalıdere’nin çevre ve insan sağlığına verdiği zararların tespit edilmesi için bakanlığınızın diğer bakanlıklarla yürütmüş olduğunuz bir çalışma var mıdır ?

-Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu bölgeden yüksek oy almasının 3 yıldır bitirilemeyen ıslah çalışmalarıyla bir ilişkisi var mıdır? Bu yöntemle CHP’nin yüksek oy aldığı Kadıköy halkına örtülü ceza mı uygulanmaktadır?

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini yaptığı ve işi verdiği firmanın adı nedir?