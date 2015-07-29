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Çevre

Kadıköylüler, Kurbağalıdere'yi protesto edecek!

Kadıköy Kent Dayanışması, tüm Kadıköylüleri eyleme destek olmaları için Perşembe günü Yoğurtçu Parkı’na çağırdı

29 Temmuz 2015 21:31

Kadıköylüler, yıllardır ıslah çalışması tamamlanmayan, ciddi sağlık riskleri taşıyan ve kötü kokular saçan Kurbağalıdere için Kadıköy Kent Dayanışması eylem hazırlığı içerisinde. Dayanışma tarafından yapılan çağrıda  “Kokan sadece Kurbağalıdere değil, AKP’nin belediyecilik anlayışıdır” dendi.

Kadıköy Kent Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, Kurbağalıdere’nin çevresindeki tüm canlıları ve Marmara Denizi’ni zehirlediği belirtildiği açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ıslah projesinin teknik anlamda hatalı olduğunun ifade edildi.

Açıklamada “İBB, bu projeyi meslek odaları ve bilim insanlarına danışarak, halkın sağlığına ve kentin geleceğine en uygun çözümle birlikte, hızlı bir şekilde hayata geçirmelidir” dendi. Dayanışma,  tüm Kadıköylüleri, destek olmak için, 30 Temmuz Perşembe akşamı, saat 19.00’da Yoğurtçu Parkı’na çağırdı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu Temmuz ayı başında İstanbul Büyükşehir Meclisinde yaptığı konuşmada ıslah çalışmalarının 3 yıldır tamamlanmamasından dolayı Kadıköylülerin cezalandırıldığını düşündüğünü söylemiş ve çalışmaların bir an önce hızlandırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin konuya el atmasını istemişti.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak olan yürüyüşe ilişkin konuşan Nuhoğlu, Kadıköylülerin kentine sahip çıkan bir kültürü olduğunu belirterek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin çalışmaları hızlandırarak derenin ıslah çalışmasını bir an önce bitirmesini istedi ve “Kurbağalıdere ıslahının bir an önce bitmesi için biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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