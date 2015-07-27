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Çevre

Kurbağalıdere'nin rengi siyaha döndü, üzerinde gri balonlar yüzüyor!

Kalamış ile Moda arasındaki Kurbağalıdere'nin çevresinde oturanlar kokudan dolayı camlarını dahi açamıyor

27 Temmuz 2015 20:12

İstanbul'un Kalamış ile Moda semtleri arasında yer alan Kurbağalıdere kirlilik nedeniyle çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Yıllardır ıslah çalışmaları tamamlanamadığı için İstanbul Boğazı’nı kirleten ve çevreye kötü kokular yayan Kurbağalıdere’de n gelen son fotoğraflar derenin renginin tamamen silaha döndüğünü ve su üzerinde yumruk büyüklüğünde baloncuklar olduğunu ortaya koydu.

Yoğurtçu Parkı’nın yanıbaşında yer alan Kurbağalıdere Kadıköy life dergisi tarafından görüntülendi.

Çevrede oturanlar kokudan dolayı camlarını bile açamadıklarını söylüyor. Derenin ıslah çalışmalarının bir türlü tamamlanamamış olması başta semt sakinleri olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin ediyor.

 

 

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