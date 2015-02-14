T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'de kadınlar şiddete karşı dans etti

Kadıköylüler kadına karşı şiddete, tecavüze, baskıya, eşitsizliğe yeter diyerek dans etti

14 Şubat 2015 17:52

Tüm dünyada One Billion Rising’in kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “1 Milyar kadın dans ediyor” sloganıyla çağrı yaptığı dans etkinliğinin bu yılki teması olan “Devrim için dans et” etkinliği,  Kadıköy’de de yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşti.

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi, STK’lar, Kadın örgütleri tarafından gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği organizasyon kapsamında gerçekleşen etkinlik Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 200’den fazla ülkede milyonlarca kadının şiddete, tecavüze, enseste, sünnete ve seks köleliğine dikkat çekmek için “Direnin, Dansedin, Ayaklanın!” çağrısı yaptığı böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. 

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Saat 14:00’de tüm dünyada aynı saatte, aynı müzik ve aynı figürlerle dans edildi.

Etkinlik komitesi adına basın açıklaması yapan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Çiğdem Aydın Tarsus’da öldürülen 20 yaşındaki Özgecan Aydın’ı anarak konuşmasına başladı. “Dün hepimiz, Mersin’de kaçırılan, tecavüz edilen, öldürülen ve cesedi yakılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın haberiyle bir kez daha yıkıldık. Onun ölümü, kadınlar olarak hayatımızın her türlü tehlikeye ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Dünyada her üç kadından birinin şiddet gördüğüne, toplumun ve yasaların erkeği koruduğuna dikkat çeken Aydın, “Bugün dünyada bir milyar kadın, başka Özgecanlar ölmesin, arkadaşımız, ablamız, kızımız olan kadınlar ölmesin diye ayaklanıyoruz” dedi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu etkinlik dans gösterileri ile sona erdi.       

ETİKETLER

kadıköykadınlarşiddetkadına şiddetdanstecavüzkadıköy belediyesi

İlgili Haberler

Erkekler Ocak’ta 27 kadın öldürdü, yedi kadına tecavüz etti

Ocak ayında öldürülen 27 kadının yüzde 48’ini kocaları öldürdü

AKP'li vekil: Kadınlara bir şey verilmemeli, önce bunu hak etmeliler!

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda AKP'li Murat Göktürk'ün kadınlara ilişkin yorumu tepkiyle karşılandı

Kadınlar Özgecan Aslan için eylemde

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürülmesine karşı kadınlar sokakta olacak

Özgecan Aslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı

Kadınlar, hocanın 'lütfen geriye doğru çekilin' uyarısını dinlemedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24