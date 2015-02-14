Kadıköy'de kadınlar şiddete karşı dans etti

Tüm dünyada One Billion Rising’in kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için “1 Milyar kadın dans ediyor” sloganıyla çağrı yaptığı dans etkinliğinin bu yılki teması olan “Devrim için dans et” etkinliği, Kadıköy’de de yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşti.

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi, STK’lar, Kadın örgütleri tarafından gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği organizasyon kapsamında gerçekleşen etkinlik Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 200’den fazla ülkede milyonlarca kadının şiddete, tecavüze, enseste, sünnete ve seks köleliğine dikkat çekmek için “Direnin, Dansedin, Ayaklanın!” çağrısı yaptığı böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Saat 14:00’de tüm dünyada aynı saatte, aynı müzik ve aynı figürlerle dans edildi.

Etkinlik komitesi adına basın açıklaması yapan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Çiğdem Aydın Tarsus’da öldürülen 20 yaşındaki Özgecan Aydın’ı anarak konuşmasına başladı. “Dün hepimiz, Mersin’de kaçırılan, tecavüz edilen, öldürülen ve cesedi yakılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın haberiyle bir kez daha yıkıldık. Onun ölümü, kadınlar olarak hayatımızın her türlü tehlikeye ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Dünyada her üç kadından birinin şiddet gördüğüne, toplumun ve yasaların erkeği koruduğuna dikkat çeken Aydın, “Bugün dünyada bir milyar kadın, başka Özgecanlar ölmesin, arkadaşımız, ablamız, kızımız olan kadınlar ölmesin diye ayaklanıyoruz” dedi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu etkinlik dans gösterileri ile sona erdi.