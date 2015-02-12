AKP'li vekil: Kadınlara bir şey verilmemeli, önce bunu hak etmeliler!

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu dün gazeteci Oral Çalışlar ve Belma Akçura ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun’u dinledi. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun görüşmelerinde konuşan AKP Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk’ten ilginç bir çıkış geldi. Göktürk, “Kadınlara bir şey verilmemeli. Kadınlar kendi gayretleriyle bunu elde etmeliler. Kadın hak etmeli. AKP'den kadın kontenjanını artırmaya çalışıyoruz ama bunu hak etmesi lazım. Erkek nasıl hak ediyorsa, müdele ediyorsa siyaseten bir yere gelmeye çalışıyorsa kadının da hak etmesi gerektiğini düşünüyorum” sözleri dikkati çekti.

Komisyon gazeteci Oral Çalışlar, Belma Akçura ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun’u dinledi. Çalışlar, gazete yönetimlerinde kadın oranının sadece yüzde 10 olduğunu söyledi. Çalışlar’ın konuşmasında “kadın hareketi ve mücadele kelimelerini” kullandığını söyleyen Göktürk, şunları kaydetti:

'Kadınlara bir şey verilmemeli,

kadın hak etmeli'



“Kadın-mücadele kelimesi sizce şiddeti çağrıştırmıyor mu? Ben bir erkek olarak böyle düşünüyorum. Mücadele etmek, karşılığında bir tepki verir ama karşılıklı saygıya dayanan bir dil geliştirebilirsek yani feminizmi, onu bunu vesaire değil kadın erkek noktasında insan esasında saygı dilini geliştirebilirsek... Gelinen noktada zaman içerisinde dünyadaki gelişme böyle ama bu böyle... Kadınlara bir şey verilmemeli. Kadınlar kendi gayretleriyle bunu elde etmeliler. Kadın hak etmeli. Bugün toplumda, bizde de var, Ak Parti’de kadın kontenjanını artırmaya çalışıyoruz ama bunu hak etmesi lazım. Erkek nasıl hak ediyorsa, mücadele ediyorsa, siyaseten bir yere gelmeye çalışıyorsa kadının da hak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Birinin ağalık şeklinde bir şeyde bulunmasından ziyade kadının saygı dili ve saygı çerçevesi içeresinde gayretleri sonucu zorluklarla karşılaşılabilir.”

Oral Çalışlar: Karşılaştırırsak

kadınlar erkekleri geçer



Göktürk’e itiraz eden Çalışlar, kadınların Türkiye’de birçok alanda erkeklerden daha önde olduğunu belirterek, “Kadınlar geri kalıyorsa sorumlusu erkeklerdir. Okutmayın, hizmet ettirin, çocuk baktırın sonra deyin ki sen de benim gibi ol. Erkeklerin kendilerine eşit kadın istemeleri lazım. Hak etmeli tezinin son derece geri bir tez olduğunu düşünüyorum. Toplumdaki kadınların esaslı biçimde hak ettiklerini, erkelerden daha başarılı ve çalışkan oldukların görüyoruz. Karşılaştırırsak erkekleri kadınlar geçer, böyle bir yarışmaya gerek yok” dedi.

Erdoğan'ın Amberin Zamanı yuhatlatmasını hatırlatan akademisyene AKP'lilerden tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting meydanında, gazeteci Amberin Zaman’ı yuhalatmasına atıfta bulunan Dursun, bu dilin yanlış olduğunu söyledi.

Dursun’un ifadesi üzerine komisyonun AKP'li vekilleri, konuşmasını sert bir tonda yaptığı gerekçesiyle Dursun’a tepki gösterdi.

Dursun da, “Sözüm kesilecekse komisyondan gideyim” karşılığını verdi. Daha sonra sunumuna devam eden Dursun, siyasetçilerin kullandıkları dil konusunda farkındalıklarının olması gerektiğini belirtti.

'Valilikler yas ilan etsin'



AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma da “Kadın cinayetlerinin işlendiği bölgelerde, kaymakamlıklar, valilikler yas ilan etsin, milli yas olsun. Duyarlılıkları artıralım. Duyarlılıkları arttıracak yöntemler üzerinde durmamız gerekir” dedi.

