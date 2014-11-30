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Ölüm tehdidi alan Amberin Zaman: Devlet yetkililerini göreve çağırıyorum

Taraf yazarı Amberin Zaman, sınıra gitmeyi planlaması durumunda dikkatli olması yönünde uyarılar aldığını söyledi

30 Kasım 2014 11:36

Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman, “IŞİD Türkiye’de gazeteci kaçıracak” başlıklı yazısının ardından sosyal medyadan aldığı tehditler için, devlet yetkililerini göreve çağırdı.

Amberin Zaman’a, profilinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir El Bağdadi’nin fotoğrafının bulunduğu “turkmucahit” adlı Twitter kullanıcısı “Seni ben keseceğim kafir” şeklinde mesajlar gönderdi.

Tehditlerin hemen ardından söz konusu hesabın Twitter tarafından kapatıldığını söyleyen Zaman, hükümet tarafından da destek telefonları aldığını belirtti. Zaman söz konusu yazısında Ankara’da bulunan, ismini verilmesini istemeyen bir Batı devleti büyükelçiliğinden telefon geldiğini, sınıra gitmeyi planlaması durumunda dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Zaman, diplomat tarafından “Özellikle Suruç civarında tehlike büyük; IŞİD kaçıracak gazeteci kolluyor. Hedeflerin başında Batı medyası çalışanları var” diye uyarıldığını yazmıştı.

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