Amberin Zaman'ı tehdit eden Twitter hesabı kapatıldı

Dünkü köşe yazısında, Suriye ve Irak'ta görev yapan Batılı gazeteci ve yardım kuruluşu çalışanlarını kaçırarak fidye isteyen ya da infaz eden IŞİD'in, Türkiye'de de benzer eylemlerde bulunmak için harekete geçtiğini belirten Amberin Zaman'a, Twitter'dan ölüm tehdidinde bulunuldu.

"@turkmucahid" hesabından dün akşam saatlerinde atılan tweet'te, "Seni ben keseceğim kâfir" ifadesi kullanılmıştı. Zaman bu tehdit üzerine, "Devlet yetkililerini derhal göreve çağırıyorum" diye tweet atmıştı.

Amberin Zaman, bugün ise söz konusu hesabın kapatıldığını şöyle duyurdu:

"Beni 'kesecek' olan @turkmucahid hesabı dondurulmuş. Darısı diğer barbarlara."