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Amberin Zaman'ı tehdit eden Twitter hesabı kapatıldı

Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman'ı IŞİD'le ilgili kaleme aldığı köşe yazısı nedeniyle Twitter'dan tehdit eden bir hesap kapatıldı

29 Kasım 2014 20:14

Dünkü köşe yazısında, Suriye ve Irak'ta görev yapan Batılı gazeteci ve yardım kuruluşu çalışanlarını kaçırarak fidye isteyen ya da infaz eden IŞİD'in, Türkiye'de de benzer eylemlerde bulunmak için harekete geçtiğini belirten Amberin Zaman'a, Twitter'dan ölüm tehdidinde bulunuldu.

"@turkmucahid" hesabından dün akşam saatlerinde atılan tweet'te, "Seni ben keseceğim kâfir" ifadesi kullanılmıştı. Zaman bu tehdit üzerine, "Devlet yetkililerini derhal göreve çağırıyorum" diye tweet atmıştı.

Amberin Zaman, bugün ise söz konusu hesabın kapatıldığını şöyle duyurdu:

"Beni 'kesecek' olan @turkmucahid hesabı dondurulmuş. Darısı diğer barbarlara."

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