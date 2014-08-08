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Dünya

Economist'ten Erdoğan'a Amberin Zaman cevabı

'Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde bağımsız gazetecilik için giderek daha da zor bir yere dönüştü'

08 Ağustos 2014 12:26

Economist dergisi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın derginin Türkiye muhabiri Amberin Zaman'a yönelik "Haddini bil edepsiz kadın!" sözlerine "Demokraside gazetecilerin tehdit edilmesine yer yoktur" karşılığını verdi.

Economist, Amberin Zaman'ın 15 yıldır Türkiye'de görev yaptığını, çok saygı duyulan bir gazeteci olduğunu, Zaman'ın ve onun haberlerinin arkasında olduğunu belirtiyor.

Derginin internet sitesindeki yanıtta şu ifadeler de yer alıyor:

"Demokraside gazetecilerin tehdit edilmesine yer yoktur. Türkiye ise Sayın Erdoğan'ın yönetiminde bağımsız gazetecilik için giderek daha da zor bir yere dönüştü. Medyayı gözlemleyen New York merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom House da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin statüsünü düşürmüştü. Freedom House Türkiye'de medyanın artık "kısmen özgür" statüsünde sayılamayacağını ve "özgür olmadığını" belirtmişti."

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