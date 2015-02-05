Erkekler Ocak 2015’te 27 kadın öldürdü. Bunun yanı sıra cinayet sonucu öldürülen yedi kadının cesedi bulundu, ancak failler bulunamadı.

Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Ocak’ta 27 kadın öldürdü; yedi kadına tecavüz etti; 24 kadına zorla fuhuş yaptırdı; 36 kadın ve kız çocuğunu yaraladı; 13 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Cinayet

Ocak ayında öldürülen 27 kadının yüzde 48’ini kocaları öldürdü: sekiz kadını kocaları, üç kadını imam nikahlı kocaları, iki kadını ayrı yaşadıkları kocaları, ikisini eski kocaları, üçünü babaları, ikisini sevgilileri, ikisini damadı birisini nişanlısı, birisini erkek bir akrabası, birini tanıdığı bir erkek öldürdü. Bir kadın ise kimliği henüz tespit edilemeyen erkeklerce öldürüldü.

Kadınların yüzde 15’i boşanmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. İki kadın ise çıkarttıkları koruma kararına rağmen öldürüldü.

Öldürülen kadınlardan biri erken yaşta zorla evlendirilmişti. Evi içi şiddet ve yaralama suçlarından sabıkası bulunan kocası, cinayetten sonra işine giderken yakalandı.

Cinayetlerin yüzde 52’sinde ateşli silahlar, yüzde 33’ünde bıçak kullanıldı: Sekiz kadın tabancayla, altısı tüfekle, dokuzu bıçakla, ikisi darp edilerek, biri sert bir cisimle darp edilerek, biri boğularak öldürüldü.

Cinayetlerin ardından katillerin yedisi intihar etti, dördü kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Ocak ayında kadın katlinin yaşandığı iller Adana, Aksaray, Ankara (3), Antalya (2), Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Hatay, İstanbul (7), İzmir (2), Kırklareli, Kocaeli (2), Malatya, Tekirdağ ve Urfa.

Tecavüz

Erkekler Ocak’ta yedi kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 24 kadına zorla fuhuş yaptırdı.

Tecavüze uğrayan kadınlardan biri, fuhşa zorlanan kadınlardan ise 17’si (yani yüzde 71’i) T.C. vatandaşı değildi.

Tecavüzcülerin yüzde 71’i kadınların tanımadıkları erkeklerdi: bir kadına kocası, bir kız çocuğuna işyerinden tanıdığı bir kişi, beş kadına ise tanımadığı erkekler tecavüz etti.

Tecavüzlerin ikisi kadınların evinde, ikisi alıkonuldukları mekanlarda, ikisi ormanlık alanlarda, biri ise apartman girişinde yaşandı.Ocak’ta tecavüzcülerin yaşları 19 ila 50, tecavüze uğrayanların yaşları 14 ila 56 arasında değişti.

Tecavüzlerin yaşandığı iller Adana, Elazığ, İstanbul (2), Kırklareli ve Samsun (2).

Fuhşa zorlama vakalarının yaşandığı iller ise Adana (4), Trabzon (5), Van (15).

Şiddet– Yaralama

Erkekler Ocak’ta 18 ilde 36 kadın ve kız çocuğunu yaraladı.

Yaralama vakalarının yüzde 14’ü kadınların çıkarttıkları koruma kararlarına ya da resmi mercilere şikayette bulunmalarına rağmen gerçekleşti.

Kadınların yüzde 8’i boşanmak istediği için şiddet ve yaralama saldırılarına maruz kaldı.

Kadınların yüzde 72’si kocalarından şiddet gördü: 24 kadını kocaları, ikisini ayrı yaşadıkları kocaları, ikisini sevgilileri, ikisini eski sevgilileri, birini eski kocası, birini akrabası, birini annesinin eski sevgilisi, birini babası, birini oğlu yaraladı. Sokakta iki erkeğin şiddetine maruz kalan bir kadının ise saldırganlarla ilişkisi haberlerde belirtilmedi.

Yaralama vakalarının yüzde 19,5’i bıçak ve ateşli silahlarla gerçekleştirilen ağır yaralama vakalarıydı: 27 kadın darp edildi, ikisi bıçakla, beşi ateşli silahlarla, biri merdivenden atılarak, biri boğularak yaralandı.

Karısını yaralayan erkeklerden biri cezaevinden kaçmıştı.

Yaralama vakalarının yaşandığı iller Adana (2), Ankara, Antep, Çorum, Diyarbakır, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri (2), Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya (2), Samsun ve Trabzon (12).

Taciz

Erkekler Ocak’ta 13 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Tacizcilerin yüzde 53’ünü kadınların tanımadığı erkekler oluşturdu: yedi kadın ve kız çocuğunu tanımadıkları erkekler, ikisini babaları, ikisini öğretmenleri, birisini üvey babası, birisini komşusu taciz etti.

Tacizlerin yüzde 38,5’i kadınların evinde gerçekleşti (zorla girme, gözetleme ya da tanıdık erkeklerce): beş kadın ve kız çocuğu evlerinde, üçü sokakta, ikisi okulda, biri işyerinde, biri camide, biri internette yaşandı.

Tacizcilerden biri taciz ettiği kadını gasp etti. Bir tacizci ise daha önce farklı bir taciz suçundan iki ay hapis yatmıştı.

Ocak’ta tacizcilerin yaşları 26 ila 80, taciz edilen kadın ve kız çocuklarının yaşları 14 ila 56 arasında değişti.

Taciz vakalarının yaşandığı iller Ankara (2), Antalya (2), Antep, İstanbul (3), Kocaeli (2), Konya, Trabzon ve Zonguldak.

Şiddetin doğurduğu şiddet

Adana’da 32 yaşında bir kadın, kendini savunmak için sistematik şiddet gördüğü kocasını bıçakla yaraladı. Olaydan sonra evden kaçan kadın, sağlık ekiplerini arayarak olayı bildirdi.

Bölgelere göre

Ocak ayında 107 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

107 vakadan 27’si Marmara, 14’ü Akdeniz, 12’si İç Anadolu, 25’i Karadeniz, altısı Ege, altısı Güneydoğu Anadolu, 17’si Doğu Anadolu’da yaşandı.