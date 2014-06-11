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Kaçırılan diplomatlar valilik binasına götürüldü

Irak İslam Şam Devleti militanlarının, kaçırdığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin işgal edilen Musul Valiliği'ne götürüldüğü öğrenildi

11 Haziran 2014 21:54

IŞİD'in bugün rehin aldığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, diplomatlar ve elçilik çalışanları Musul Valiliği'ne götürüldü. Rehinler, IŞİD tarafından valilik binasında tutuluyor.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği rakama göre 49 rehineyi kentin dışına çıkarmaya hazırlanan IŞİD bu kararından vazgeçti.

 

Rehineler nasıl ele geçirildi

 

Yeni Şafak gazetesi muhabiri Çetin Çetiner, Türkiye konsolosluğundan rehin alınan personel için şunları söyledi: 

"28 Türk şoförü, konsolosluk ve konsolosluk kampüsünün etrafında alınan kişilerden oluşuyor. Sayı 490ların üzerinde. Sağlık durumları iyi. Çatışma söz konusu değil.

İçerde 40’ı aşkın güvenlik personeli vardı. Çatışma olmadı. Rehinelerin Musul Valiliği’ne getirilmesi de olumlu bir mesajdır.

IŞİD komutanlarından alınan bilgiye göre tutuklanma yok. Kelepçe takılmaları, başlarının kapatılması gibi bir şey yok. Konsolosları konsolosluğa ait araçlarla dışarı çıkarıldılar." 

 

Rehinelerin sağlık durumu iyi



IŞİD'in yapılan görüşmelerden sonra rehinleri Musul Valiliği'ne getirdiği öğrenildi.

Valilik binasından tutulan Türk rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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