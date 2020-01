Konsolosluk baskını bekliyormuş: IŞİD denilen şey uyku muyku bırakmıyor!

IŞİD'in işgal ederek diplomatlar dahil 48 kişiyi kaçırdığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'ndan üç gün önce atılan tweet, baskının her an beklendiği izlenimini veriyor. Kaçırılanlar arasında bulunduğu tahmin edilen Başkonsolos Muavini Faruk Deniz'in, 8 Haziran Pazar günü Twitter'daki kişisel hesabından "Pazar günü ilk iş günüm ve IŞİD denilen şey insanda uyku muyku bırakmıyor" mesajını paylaştığı ortaya çıktı. Deniz'in aynı gün paylaştığı diğer mesajda, "Çatışmalar devam ediyor, saatlerdir kesilmeyen havan sesleri" sözleri dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Musul Başkonsolos Muavini Faruk Deniz'in, Twitter hesabından 9 Haziran'da İngilizce paylaştığı mesajlardan birinde de, "Musul'da IŞİD ve ordu arasında çatışmaların yavaşlamasına rağmen şehirde elektrik ve su yok" ifadesi yer alıyor.

IŞİD, 10 Haziran'da Musul'u işgal ederek dünya gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Musul Başkansolosluğu'nda çalışanlar için gerekli güvenlik önlemleri alındı" açıklamasına rağmen bugün (11 Haziran 2014) öğle saatlerinde IŞİD'in Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu işgal ettiği haberleri Türkiye'de krize yol açtı.

Başkonsolos Muavini Faruk Deniz'in Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle: