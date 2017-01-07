Juventus'tan yeni Buffon'a 40 milyon Euro

Serie A'da AC Milan kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'ya teklif yağıyor.



18 yaşını doldurmadığı için hiçbir kulüple uzun süreli sözleşme imzalayamayan süper yetenek için Juventus 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



38 yaşındaki Gianluigi Buffon'un futbolu bırakmasının ardından kaleyi Donnarumma'ya teslim etmek isteyen Juventus, genç futbolcuya da senelik 10 milyon Euro teklif edecek.

Buffon milli takımdayken doğmamıştı!

Donnarumma geçtiğimiz yıl İtalya Milli Takımı'na çağrılmış ve 1911 yılından beri kadroda yer alan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Donnarumma'nın, milli takım arkadaşı efsanevi kaleci Gianluigi Buffon ilk kez İtalya Milli Takımı formasını giydiğinde ise Donnarumma henüz doğmamıştı.