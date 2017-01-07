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Spor

Colin Kazım Corinthians'a imza attı

Geçen sezon Coritiba'da forma giyen Colin Kazım, Corinthians ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

07 Ocak 2017 13:14

Brezilya Serie A takımlarından Corinthians, Colin Kazım Richards'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Colin Kazım ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen yıl Coritiba'ya transfer olarak Brezilya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Colin Kazım, transferiyle ilgili olarak, "Dünya'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyeceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

 

Corinthians Colin Kazım'ın 13. takımı

 

Corinthians, Colin Kazım'ın 13 yıllık profesyonel kariyerinde forma giyeceği 13. kulüp olacak. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra İngiltere'nin Bury, Brighton and Hove Albion, Sheffield United ile Blackburn Rovers, Fransa'nın Toulouse, Yunanistan'ın Olympiakos, Hollanda'nın Feyenoord, İskoçya'nın Celtic ve Brezilya'nın Coritiba ekiplerinde görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda 37 kez forma giyen hücum oyuncusu, Fenerbahçe, Olympiakos ve Celtic ile lig şampiyonluğu yaşadı.

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BrezilyaSerie ACorinthiansColin Kazım Richards

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