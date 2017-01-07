Advocaat'ın gözdesi Ajax'ta kalıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerde Lasse Schöne'ye kulübü Ajax'ın yeni kontrat teklif etmesi bekleniyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Ajax, takımdaki mevcut orta saha oyuncularından Nemanja Gudelj’in Çin ekibi Tianjin Teda’ya, Riechedly Bazoer’in ise Wolfsburg’a gitmesinin ardından Lasse Schöne’yi takımda tutma kararı aldı.



Hollanda ekibinin kısa bir süre içinde Lasse Schöne'ye yeni bir kontrat sunacağı iddia edildi.

Ajax ile bu sezon ligde 12 maça çıkan Schöne, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.