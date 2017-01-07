Pep Guardiola: Yarın emekli olmayacağım

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, futbola veda etmeyi düşünmediğini vurguladı.



Pep Guardiola'nın; "Teknik direktörlük kariyerimin sonlarına yaklaştım" demesi, erken emekli olacağı söylentilerini beraberinde getirmişti.



Manchester City menajerine, West Ham ile oynayacakları Federasyon Kupası maçı öncesi gelecek planları soruldu.

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Guardiola; "Şu anda 45 yaşındayım. Çocukluğumdan beri futbolun içindeyim. Hayatımda başka şeyler de yapmak istiyorum. Ancak bu yarın emekli olacağım anlamına gelmiyor. Gelecek 6-7 yıl boyunca teknik direktörlüğe devam edeceğim. Ancak 60-65 yaşlarında antrenmana çıkmak istemiyorum" dedi.