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Spor

Pep Guardiola: Yarın emekli olmayacağım

Kariyerinin sonuna geldiğini açıklayan Pep Guardiola sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi

07 Ocak 2017 12:14

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, futbola veda etmeyi düşünmediğini vurguladı.

Pep Guardiola'nın; "Teknik direktörlük kariyerimin sonlarına yaklaştım" demesi, erken emekli olacağı söylentilerini beraberinde getirmişti.

Manchester City menajerine, West Ham ile oynayacakları Federasyon Kupası maçı öncesi gelecek planları soruldu.

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Guardiola; "Şu anda 45 yaşındayım. Çocukluğumdan beri futbolun içindeyim. Hayatımda başka şeyler de yapmak istiyorum. Ancak bu yarın emekli olacağım anlamına gelmiyor. Gelecek 6-7 yıl boyunca teknik direktörlüğe devam edeceğim. Ancak 60-65 yaşlarında antrenmana çıkmak istemiyorum" dedi. 

 

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