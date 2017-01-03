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Spor

Guardiola: Kariyerimin sonuna geldiğime eminim

Manchester City menajeri Pep Guardiola, elveda sürecinin başladığını dile getirdi

03 Ocak 2017 13:32

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine ara vereceğini ve uzun yıllar takım çalıştırmayacağını söyledi.

İngiliz basınına konuşan İspanyol çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinin süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin sonlarına yaklaştığını vurgulayan 45 yaşındaki Guardiola, "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım." diye konuştu.

 

"Elveda süreci şimdiden başladı"

 

Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.

 

Kariyeri başarılarla dolu

 

Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı.

2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından sezon başında Manchester City'ye geçti.

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