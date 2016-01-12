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Dünya

Joe Biden: Trump'ın başkan olmamasını ümit ediyorum ama bu bir ihtimal

Onun meseleler hakkında ciddi olmasını bekliyorum ancak bu çok uzak bir durum"

12 Ocak 2016 23:54

2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olan ve Müslüman karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Donald Trump'ın bir sonraki başkan olmamasını ümit ettiğini belirten ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Ama bu bir ihtimal" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, NBC televizyonuna konuşan Joe Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine değindi. Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından, emlak zengini Trump'ın ABD'nin bir sonraki başkanı olmasını istemediğini belirten Biden, "Ama bu bir ihtimal" ifadesini kullandı ve şunları söyledi:

"Bunun gerçekleşeceğini ümit etmiyorum çünkü benim kendisinden temelde farklı görüşlerim var. Onun meseleler hakkında ciddi olmasını, bu ulusun yükümlülüklerine, dış politikasına ve iç siyasetine ilişkin daha fazla bilgi edinmede ciddi olmasını bekliyorum ancak bu çok uzak bir durum."

 

Biden, başkan adayı olmama konusunda ısrarlı

 

Demokrat Parti'den başkan adaylığı geçen yıl uzun süre konuşulan ve önceki aylarda ABD Başkanı Barack Obama'nın da katıldığı basın toplantısında aday olmayacağını duyuran Biden, hâlâ kararının ardında durduğunu da belirtti. Biden, "Doğru karar verdm, bundan eminim. Başkan olma hayali kurmadım" dedi.

Biden, bu yıl son bulacak başkan yardımcılığı görevinin ardından kanser araştırmaları gibi konulara odaklanmayı sürdüreceğini söyledi. Biden'ın, başkanlık yarışına katılıp katılmamasında geçen oğlu Beau Biden'ı beyin kanserinden kaybetmesinin etkili olduğu yorumları yapılmıştı.

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