Fransız medyası: Donald Trump, Paris'i Almanya'da sandı

Paris'te elinde bıçakla karakol önünde bekleyen polislere saldıran şüpheli bir şahıs vurularak öldürüldü. Ancak bu olay sonrası ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla bilinen başkan aday adayı Donald Trump'un, Paris'in Almanya'da olduğu manasına gelebilecek Twitter'dan yayınladığı mesaj büyük şaşkınlık oluşturdu.

Trump yayınladığı mesajında, ''Paris'te bir kişi polis karakolunda vuruldu. Ben terör tehdidinin en yüksek seviyede olduğunu söylemiştim. Almanya'da büyük bir kaos var. Uyanık olun" ifadelerini kullandı. Ancak olayın Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelmiş olması Donald Trump'un Paris'in hangi ülkede yer aldığını karıştırdığı yönünde yorumlara neden oldu.



Trump'un Twitter mesajı sonrası binlerce kişi Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayıyla sosyal medya üzerinden dalga geçti. Polemikleriyle ünlü Trump'u hedef alan yazılarda, 'Teşekkürler Donald Trump bize Paris'in Almanya'da olduğunu öğrettiğin için', 'Trump yanıldı Paris İtalya'da Almanya'da değil', 'Trump sana büyük bir bilgi Paris Fransa'da', 'Biz 1945'ten beri özgürüz Donald, Mickey Mouse'a sorabilirsin, onun evi Paris, Fransa'da'' Fransız medyası da olayı ''Trump, Paris'i Almanya'nın başkenti zannetti'' ifadesiyle duyurdu. Haberde Trump'ın Paris'i gerçekten Almanya'da mı zannettiği yoksa bir hatayla mı bu ifadeyi kullandığının net olmadığına değinildi.



Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Donald Trump'ın daha önce yaptığı 'Müslümanların Amerika'ya girişi yasaklansın”ifadeleri büyük tepki çekmişti. Trump'un İngiltere'ye girişinin yasaklanması talebi Parlamento gündemine alınmıştı.