T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransız medyası: Donald Trump, Paris'i Almanya'da sandı

Trump: Paris'te bir kişi vuruldu, terör tehdidi en yüksek seviyede, Almanya'da kaos var, uyanık olun!

08 Ocak 2016 00:41

Paris'te elinde bıçakla karakol önünde bekleyen polislere saldıran şüpheli bir şahıs vurularak öldürüldü. Ancak bu olay sonrası ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla bilinen başkan aday adayı Donald Trump'un, Paris'in Almanya'da olduğu manasına gelebilecek Twitter'dan yayınladığı mesaj büyük şaşkınlık oluşturdu.  
Trump yayınladığı mesajında, ''Paris'te bir kişi polis karakolunda vuruldu. Ben terör tehdidinin en yüksek seviyede olduğunu söylemiştim. Almanya'da büyük bir kaos var. Uyanık olun" ifadelerini kullandı. Ancak olayın Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelmiş olması Donald Trump'un Paris'in hangi ülkede yer aldığını karıştırdığı yönünde yorumlara neden oldu. 

Trump'un Twitter mesajı sonrası binlerce kişi Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayıyla sosyal medya üzerinden dalga geçti. Polemikleriyle ünlü Trump'u hedef alan yazılarda,  'Teşekkürler Donald Trump bize Paris'in Almanya'da olduğunu öğrettiğin için', 'Trump yanıldı Paris İtalya'da Almanya'da değil', 'Trump sana büyük bir bilgi Paris Fransa'da', 'Biz 1945'ten beri özgürüz Donald, Mickey Mouse'a sorabilirsin, onun evi Paris, Fransa'da''  Fransız medyası da olayı ''Trump, Paris'i Almanya'nın başkenti zannetti'' ifadesiyle duyurdu. Haberde Trump'ın Paris'i gerçekten Almanya'da mı zannettiği yoksa bir hatayla mı bu ifadeyi kullandığının net olmadığına değinildi.

Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Donald Trump'ın daha önce yaptığı 'Müslümanların Amerika'ya girişi yasaklansın”ifadeleri büyük tepki çekmişti. Trump'un İngiltere'ye girişinin yasaklanması talebi Parlamento gündemine alınmıştı.

ETİKETLER

parisalmanyatrumphaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24