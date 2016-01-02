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Dünya

Trump karşıtlığı gökyüzüne taşındı: Amerika harika, Trump iğrenç

Donald Trump’a karşı kampanya yürüten milyoner Stan Pate unutulmayacak bir şekilde protesto etti

02 Ocak 2016 23:08

ABD’nin Müslüman ve mülteci karşıtı söylemleriyle sıkça eleştirilen Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump’a karşı kampanya yürüten milyoner Stan Pate, California’da yeni yıl kutlamaları sırasında gökyüzüne “Amerika Harika, Trump İğrenç” yazdırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’nin California eyaletinde geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. ABD’de Müslüman ve mülteci karşıtı söylemleriyle tepki toplayan başkan aday adayı Donald Trump’a karşı kampanya yürüten işadamı Stan Pate, binlerce kişinin katıldığı kutlamalar sırasında Trump’ı unutulmayacak bir şekilde protesto etti.

Pate, kutlama yürüyüşü sırasında gökyüzüne “Amerika Harika, Trump İğrenç” yazdırdı. Pate’in gökyüzünden Trump’a gönderdiği bu mesaj kutlamalara katılan kalabalık grup tarafından da alkış aldı.

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