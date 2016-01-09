Müslüman karşıtı Donald Trump başörtülü kadını salondan attırdı

Müslüman karşıtı söylemleriyle dikkat çeken, ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın seçim kampanyası için Güney Carolina eyaletinde düzenlediği etkinlik sırasında sessiz protesto gerçekleştiren başörtülü bir kadın polis tarafından dışarı atıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Donald Trump’ın konuşmasını dinleyenler arasında bulunan 56 yaşındaki Rose Hamid, sessiz olarak protestoda bulunduğu için güvenlik görevlilerinin nezaretinde dışarıya çıkarıldı.

Konuşma yapan Trump’ın kürsüsünün tam arkasındaki sırada ayakta duran Hamid, üzerinde, “Merhaba, barışla geldim” yazan turkuvaz bir tişört giyiyordu. Hamid, Trump’ın Müslümanlık karşıtı sözlerine tepki vermek için sessizce protesto etme yolunu seçti. Ancak onun sessizliğini verilen karşılık sert oldu. Hamid’in etrafında bulunan izleyiciler Trump’ın ismiyle tezahürata başladılar.Hamid ve yanında bulunan Marty Rosenbluth kalabalık tarafından yuhalandı. Yaşananları anlatan Hamid’in kalabalık arasında, “bomban var” diye bağıran biri olduğunu duymuş.

Hamid’e gösterilen tepki üzerine polis harekete geçti ve kadını dışarı çıkardı. Rock Hill Polis Departman’ndan bir yetkili Trump’ın kampanyasını yürüten ekip tarafından kendilerine “rahatsızlık yaratan kişilere eşlik edilerek dışarıya çıkarılmaları” istendiği için Hamid’i dışarı aldıklarını belirtti.