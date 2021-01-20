Joe Biden: Amerika'da yeni bir gün

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, yeni dönem sinyallerini "Amerika'da yeni bir gün" paylaşımı ile verdi.

Yemin törenine saatler kala Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni dönemin sinyallerini verdi. Biden, paylaşımında "Amerika'da yeni bir gün" ifadesini kullandı.

Biden, TSİ 20.00'deki yemin töreninin ardından resmen göreve başlayacak.

ABD'de yeni dönemin her yönüyle ele alınacağı özel yayını bu akşam 19.30'dan itibaren T24 ekranlarından takip edebilirisiniz. Murat Sabuncu, Melis Karaca ve Metin Kaan Kurtuluş'un konukları Soli Özel, Murat Yetkin, Aslı Aydıntaşbaş, Sinan Ülgen, Gönül Tol ve Cengiz Çandar olacak.