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Kültür-Sanat

Joan Baez özür diledi: Konserimi iptal etmek kahrediciydi

Joan Baez, İzmir konserini darbe girişimi sonrasında "Türkiye’den daha tehlikeli bir ülke görmedim" diyerek iptal etmişti.

27 Temmuz 2016 21:46

İzmir konserini darbe girişimi sonrasında “Türkiye’den daha tehlikeli bir ülke görmedim” diyerek iptal eden Joan Baez, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Baez, dinleyicilerinden özür diledi.

Baez, daha önce sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "Onca savaş bölgesine, diktatörlükler altında yönetilen ülkeye, iç kargaşaların olduğu ülkeye gittim ancak Türkiye'de bugün gördüğüm kadar büyük ve öngörülemez  tehlikeyi başka bir yerde gördüğümden emin değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine, Facebook hesabından yeni bir açıklama yapan Beaz Türkiye’deki dinleyicilerinden özür diledi. Baez açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye’deki konserlerimi iptal ettiğim mektubumun bazı kısımlarına gelen tepkileri görüyorum ve kelimelerim yüzünden kırılmış, kafası karışmış, hakarete uğramış ya da sinirlenmiş herkese derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

"Televizyon karşısında otururken ve Türkiye’deki gelişmeleri izlerken hissettiğim kişisel tepkilerimi ifade ediyordum. Yanıtım kendi varsayımlarıma dayanıyordu ve geriye dönüp bakıldığında, çoğu sözüm ne diplomatikti ne de üstüne düşünülmüştü. Aklıma, kalbime ve kalemime sansürsüz bir biçimde geldiler. Belli ki bazı gözlemlerimi kendime saklamalıydım.

"Konserlerimi iptal etme kararını vermek kahrediciydi, bu yüzden bu kadar geç alabildim. Sokakların sessizleşeceğini ve ortamın sakinleşeceğini ummaya devam ettim. Orada olmayı çok istedim ve şayet müzisyenlerimin yardımı olmaksızın koca bir konser boyunca şarkı söyleyebilecek olsaydım, muhtemelen kendi başıma gelirdim. Ama yapamam ve kimsenin benimle gelmesine vicdanım el vermedi.

"Sonuçta korumaya çalıştığım kendim değil, seyircilerimdi. Kalabalıklardan uzak kalmaya yönelik uyarılar gerçekçi gelmiyor.

"Son olarak, yine de, şayet dayanışma amacı taşıyan mektubum destekten çok incinmeye neden olduysa, kalbimin derinliklerinden gelerek özür diliyorum."

 

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