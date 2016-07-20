T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir’deki konserini iptal eden Joan Baez: Türkiye kadar tehlikelisini görmedim

"Onca savaş bölgesine, diktatörlükler altında yönetilen ülkeye, iç kargaşaların olduğu ülkeye gittim ancak..."

20 Temmuz 2016 04:42

Türkiye'de vereceği konseri iptal eden Amerikalı folk müzik efsanesi Joan Baez, "Türkiye'de bugün gördüğüm kadar büyük ve öngörülemez tehlikeyi başka bir yerde gördüğümden emin değilim" dedi.

68 kuşağının sembolleşen kadın müzisyenlerinden Joan Baez, 12 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konseri iptal etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) konser iptalini duyurduğu açıklamada, "İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirileceği duyurulan Joan Baez konseri, sanatçının isteği üzerine iptal olmuştur. İzleyicilerimiz iade işlemleri için bilet aldıkları gişeye başvurabilirler" dedi.

Baez, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "Onca savaş bölgesine, diktatörlükler altında yönetilen ülkeye, iç kargaşaların olduğu ülkeye gittim ancak Türkiye'de bugün gördüğüm kadar büyük ve öngörülemez  tehlikeyi başka bir yerde gördüğümden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Baez, aktvist arkadaşlarını, grubunu, müzisyen meslektaşlarını asla tehlikeye atmak istemeyeceğini savundu.

ETİKETLER

Joan Baeztürkiyekonseriptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24