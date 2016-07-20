İzmir’deki konserini iptal eden Joan Baez: Türkiye kadar tehlikelisini görmedim

Türkiye'de vereceği konseri iptal eden Amerikalı folk müzik efsanesi Joan Baez, "Türkiye'de bugün gördüğüm kadar büyük ve öngörülemez tehlikeyi başka bir yerde gördüğümden emin değilim" dedi.

68 kuşağının sembolleşen kadın müzisyenlerinden Joan Baez, 12 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konseri iptal etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) konser iptalini duyurduğu açıklamada, "İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirileceği duyurulan Joan Baez konseri, sanatçının isteği üzerine iptal olmuştur. İzleyicilerimiz iade işlemleri için bilet aldıkları gişeye başvurabilirler" dedi.

Baez, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "Onca savaş bölgesine, diktatörlükler altında yönetilen ülkeye, iç kargaşaların olduğu ülkeye gittim ancak Türkiye'de bugün gördüğüm kadar büyük ve öngörülemez tehlikeyi başka bir yerde gördüğümden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Baez, aktvist arkadaşlarını, grubunu, müzisyen meslektaşlarını asla tehlikeye atmak istemeyeceğini savundu.