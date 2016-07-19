Joan Baez konseri iptal

Amerikalı folk müzik şarkı yazarı-şarkıcısı Joan Baez, 12 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konseri iptal etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) konser iptalini duyurduğu açıklamada, "İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirileceği duyurulan Joan Baez konseri sanatçının isteği üzerine iptal olmuştur. İzleyicilerimiz iade işlemleri için bilet aldıkları gişeye başvurabilirler" dendi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İKSV'nin devam eden programı 23. İstanbul Caz Festivali'nde de programların birçoğu iptal edildi.