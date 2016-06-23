Folk müziğin efsane sesi Joan Baez bir kez daha Türkiye’de

Amerikalı folk müzik şarkı yazarı-şarkıcısı Joan Baez, 12 Ağustos günü bir kez daha Türkiye’yi ziyaret edecek. 1968 kuşağının en etkileyici isimlerinden Baez bu sefer, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihin güçlü bir tanıklığını yapmış efsanevi sanatçı Joan Baez, 12 Ağustos Cuma günü İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda kariyerinin unutulmaz parçalarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserin biletleri 28 Haziran Salı gününden itibaren temin edilebilecek.

Kültür Servisi'nin haberine göre; kariyerine 50’li yılların sonunda başlayan Baez, gerek politik duruşu, gerekse tek başına akustik gitarı ile verdiği performanslarıyla 60’lı yıllara damga vuran bir müzisyen olmuştur. Şarkıları Animals, Led Zeppelin, Grateful Dead tarafından yorumlanmış; Bob Dylan’la beraber turneye çıkmasının yanı sıra, müzik tarihinin en büyük isimleriyle beraber kayıtlar gerçekleştirmiştir.

Kariyeri boyunca toplumsal barış, işçi hakları ve özgürlük mücadelesi için şarkılar söyleyen Baez’ın, eşi David Harris Vietnam savaşına karşı bir protesto örgütlemesi nedeniyle hapis cezası çekerken gerçekleştirdiği Woodstock’ta performansında, bir şarkısını eşine adamıştır.

Joan Baez, ilerleyen yıllarda da politik faaliyetlerine devam etmiştir. 2013 yılında, Türkiye’deki Gezi direnişçileri için John Lennon’ın 'Imagine' şarkısını seslendirmiştir.