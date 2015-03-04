JİTEM davası iki komutana yargılama izni için durduruldu

Kızıltepe JİTEM davası, üst düzey komutanların yargılanması için HSYK’dan izin alınmadığı gerekçesiyle durduruldu. Oysa Lice davasında HSYK böyle bir izin gerekmediğine karar vermişti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 22 sivilin öldürülmesiyle ilgili açılan ve 'güvenlik gerekçesiyle' Ankara’ya taşınan JİTEM davası yargılama daha başlamadan durduruldu.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu’nun rütbeleri sebebiyle, yargılama için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verdi. Yargılama izin alınana dek durduruldu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kanunu uyarınca bir ildeki en yüksek kolluk amiri hakim-savcıların hükümlerine tabi. Onlar da HSYK’nın iznine tabi. Mahkeme durdurma kararını, HSYK’nın 17 numaralı genelgesine dayanarak verdi.

Lice katliamı davası da aynı sebepler durdurulmuştu. HSYK 3. Dairesi ise 29 Ocak 2015’te verdiği kararla davanın durdurulma kararını bozdu ve ilgili suçlarlar açılan davalarda “hakkında soruşturma yapılabilmesi için izin veya karar alınması gerektiğinden bahisle durma veya düşme kararı verilemez” dedi.

Cinayet görev suçu mu?

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi Başkanı Erdal Kuzu da yaptığı açıklamada, bu maddenin görev suçlarıyla ilgili olduğunu, 22 kişinin öldürülmesinin görev suçu olmadığını belirtti.

“Şimdi Hatipoğlu ve Uğur ile ilgili mahkeme izin talebinde bulunacak. Mahkeme heyetine Lice davasıyla ilgili HSYK kararını sunduk ancak dikkate almadı. Mahkeme heyeti bu dosyada sanıkları aklamanın peşinde. Bu karar da onun devamı. Durdurma kararı, keyfi ve hukuk kurallarından uzak.”

Avukat Kuzu sanıkların da mahkemeye çağrılmadığını, dava devam ettiğinde ifadelerinin de sesli ve görüntülü sistem (SEGBİS) ile alınacağını söyledi.

Kızıltepe JİTEM davası nedir?

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 arasındaki gözaltında kayıplar, köy boşaltmalar ve infazları kapsayan davada dördü ordu mensubu, beşi korucu dokuz sanık yargılanacak.

İddianamede, sanık askerlerin bölgede JİTEM’e bağlı olarak korucular ve itirafçılardan oluşan “Bıçak Timi” adında bir tim kurarak cinayet işledikleri, gözaltına aldıkları kişileri infaz ederek cesetlerini yok ettikleri ifade edildi.

Davanın asker sanıkları: Ergenekon davasından bir süre tutuklu kalan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan.

Dört askerin, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele’nin (JİTEM) Mardin ve Diyarbakır’daki yöneticileri olduğu iddia edildi.

“Bıçak Timi”nin mensubu oldukları öne sürülen korucular: Abdurrahman Kurga, Mehmet Emin Kurga, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ve İsmet Kandemir.

Dokuz sanığın, “Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak, tasarlayarak insan öldürmek” suçlarından yargılanmaları talep edildi.

İddianamade sanıklar, gözaltına alındıktan sonra “PKK’li süsü verilerek” infaz edilen ya da kaybedildikten yıllar sonra çeşitli tarihlerde yapılan kazı çalışmalarında cesetleri bulunan 22 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Şüphelilerin sorumlu oldukları belirtilerek öldürdükleri öne sürülen kişiler iddianamede şöyle sıralandı:

Abdulvehap Yiğit, Süleyman Ünal, Mehmet Nuri Yiğit, Tacettin Yiğit, Zübeyir Birlik, Abdulbaki Birlik, Kemal Birlik, Zeki Alabalık, Memduh Demir, Nurettin Yalçınkaya, Necat Yalçınkaya, Mehmet Emin Abak, Hıdır Öztürk, Abdulvahap Ateş, Mahmut Abak, Yusuf Tunç, Şeyhmus Kaban, İzzettin Yiğit, Yusuf Çakar, Abdurrahman Öztürk, Mehmet Ali Yiğit, Abdülbaki Yiğit.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın JİTEM soruşturması, İstanbul merkezli başlatılan Ergenekon soruşturmaları sırasında “Aydos” kod adı verilen bir gizli tanığın ifadeleri sonrasında başlatılmıştı. (AS)