Eski JİTEM komutanı 'İşçi Partisi'ne katıldı

İşçi Partisi'nin Milli Hükümet İçin Birlik Kurultayı'nda isminin Vatan Partisi olarak değiştirildiği açıklandı. İsim değişikliğinin ardından partiye yeni katılan isimlere de rozetleri takıldı.

Partiye katılan üyeler arasında Şener Eruygur’un Jandarma Genel Komutanlığı döneminde (2002-2004) JİTEM başkanı olan Levent Ersöz'ün yer alması dikkat çekti.

Emekli tuğgeneral Ersöz hakkında 16 Nisan 2013 tarihinde sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a suikast iddiasıyla ve Ergenekon soruşturması kapsamında davalar açılmış, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Vatan Partisi'ne katılan isimler şöyle:

Yargıtay Onursal Üyesi emekli Hakim Turgut Okyay,

Genelkurmay İstibarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin,

Devlet eski Bakanı Tayfun İçli,

İstanbul eski Valisi Erol Çakır,

Uludağ Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran,

Gazi Ertan Acır,

Emekli Hakim Albay Ertan Urunga,

Milli Savunma eski Bakanı ve Hür Parti Gen. Bşk. Yrd. Barlas Doğu,

TBMM eski Başkan Vekili Hasan Korkmazcan,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan,

DSP İstanbul eski Milletvekili Hasan Macit,

TRT eski Başspikeri ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehpare Çelik,

CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Paksüt,

Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi İlk Kadın Başkanı Prof. Dr. Taciser Onuk,

Erciyes Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş,

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Dura,

Emekli Tuğgeneral Ahmet Ergören,

Ergenekon Davası Avukatı Av. Yıldırım Çavuşovalı,

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Semih Eryıldız,

Emniyet eski Müdürü Levent Tekkaya,

İş adamı Ali Rıza Tekin,

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karakaş,

Soma işçi önderi Sefa Köken,

Emekli Tümgeneral Ayhan Gümüş,

Şehit Aileleri Derneği eski Başkan Yardımcısı Sezai Okay,

Yatağan işçi önderi Kadir Uyar,

CHP Kadın Kolları MYK eski üyesi Semiha Boya,

Mardin Dekorya aşireti lideri Abdülkadir Yıldız,

Avukat Hasan Dülgeroğlu,

Emniyet eski Müdürü Halis Oral,

Emniyet eski Müdürü Ferit Varol,

İş adamı ve siyaset bilimci Aziz Cüneyt Yüksel,

Başkent Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Yayman,

Emekli Tümgeneral Levent Ersöz