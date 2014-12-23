Musa Anter davası JİTEM davasıyla birleştirildi

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16 sanıklı JİTEM davası ile Musa Anter cinayetine ilişkin Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyası birleştirildi.

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve içerisinde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdulkadir Aygan'ın da bulunduğu 16 sanıklı JİTEM davasının duruşması Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan kimsenin katılmadığı davada, dava avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve güvenlik gerekçesiyle başka bir yere nakli istenen Kürt aydını Musa Anter davası ile bu dosyanın ile birleştirilmesi konusunda mağdur avukatlarından görüş talebinde bulundu. Avukatlar, her iki dosya arasında hukuki ve fiili irtibat olduğunu dile getirerek, birleştirme kararı verilmesini talep etti.

Avukatların görüşü ardından mahkeme heyeti, iki dosyanın, hukuki irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi konusunda muvafakat verilmesine hükmetti.

Aralarında "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdulkadir Aygan'ın da bulunduğu toplam 16 sanık hakkında "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve "Birden fazla kişiyi öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.