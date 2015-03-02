Kızıltepe'de 22 kişinin 'kaybedilmesi'ne ilişkin JİTEM davası yarın görülecek

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 arasında 22 kişinin gözaltında kaybedilmesi ve infazla ilgili 9 sanık hakkında açılan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) dava yarın 3 Mart günü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Cumartesi Anneleri afişle “Kızıltepe JİTEM davasının takipçisiyiz” derken İHD ile birlikte duruşmaya çağrıda bulundu. İHD’nin açıklaması şöyle:

Cezasızlığa son adalet istiyoruz!

Güvenlik güçlerinin hesap sorulamaz, yargılanamaz, cezalandırılamaz konumda olmaları nedeniyle binlerce gözaltında kaybetme, yargısız infaz suçunda gerçek açığa çıkartılmadı, failler cezalandırılmadı. Türkiye insanlık suçluları için bir cennet, bu suçun mağdurları için cehenneme dönüştü.

Bu cehennem ortamında devletin kanlı örgütü JİTEM Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ağır insanlık suçları işledi. Takipçisi olduğumuz bu suçlar nedeniyle 4 subay ve 5 korucu 1992-1996 yılları arasında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 22 kişiyi gözaltında kaybetme ve infaz etme suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli şüphe içeren delillerin mevcut olduğu iddiasıyla yargılanacaklar.

Bizler kaybedilenlerin, infaz edilenlerin aileleri ve insan hakları savunucuları olarak yargılamanın insan hakları ilke ve değerleri doğrultusunda gerçekleşmesi için bu davanın müdahili ve takipçisi olacağız.

Cezasızlığa karşı mücadele etmenin ve mağdurlara destek olmanın yurttaşlık görevi olduğu gerçeğinden hareketle,

Bu topraklarda hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşam bulması için,

Cezasızlık politika, uygulama ve geleneğinin son bulması için,

Adaletin tesisi için,

Sizi de bu davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Tarih : 03 Mart 2015

Saat : 09.00

Yer : Ankara Adliyesi 5.Ağır Ceza Mahkemesi