Jet Fadıl milletvekili adayı oldu

İş adamı Fadıl Akgündüz, 7 Haziran genel seçimlerinde Siirt’ten bağımsız milletvekili adaylığı için dün avukatı aracılağıyla başvuru yaptı.



Siirtli işadamı Fadıl Akgündüz avukatı aracılığı ile bağımsız milletvekili adaylık başvurusu yaptı. Akgündüz adına Siirtte gelen avukatı Umut Erkan Kement’in dün akşam saatlerine doğru Siirt Seçim Kurulu’na giderek bağımsız adaylığı için başvurduğu öğrenildi.



Fadıl Akgündüz, 2002’de Siirt’ten bağımsız milletvekili seçilmişti. Yüksek Seçim Kurulu’nun Siirt seçimlerini iptal etmesiyle milletvekilliği ve dokunulmazlığı düşen Akgündüz yargılandığı bir dava nedeniyle tutuklanmıştı. Fadıl Akgündüz, 15 ay sonra kefaletle serbest kalmıştı.



