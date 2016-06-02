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Jatomi Fitness çalışanlarından protesto: Maaşlarımızı ve tazminatlarımızı alamadık

Jatomi Fitness çalışanları, üyelerden gün içinde para çekildiğini; 31'inde iflas edilmesine rağmen ayın 1'inde para çekilmeye devam edildiğini söyledi

02 Haziran 2016 17:55

Polonya merkezli Jatomi Fitness grubunun İstanbul'daki bazı çalışanları, şirketin Türkiye'deki şubelerini kapatmasını Polonya Konsolosluğu önünde protesto etti.

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul Maslak'taki konsolosluk önünde toplanan bir grup Jatomi Fitness çalışanı, firma aleyhine sloganlar attı. Aslıhan Can, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, kendilerine bir anda "firmanın iflas" haberinin geldiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Şirketin sahibi Polonyalı olduğu için durumu burada protesto ettiklerini belirten Can; "Çok mağdur durumdayız. Dün firmanın iflas ettiğini öğrendik. Öğrendikten sonra kilitleri kapatıp evlerimize döndük. Orada spor yapan üyelere de biz haber verdik Onlara bu durumu biz anlatmak zorunda kaldık." dedi. Can, üyeleri sakinleştirmek zorunda kaldıklarını ve maaş alamayacaklarını bildikleri halde iyi hizmet verdiklerini belirtti.

Üyelerden gün içinde para çekildiğini, 31'inde iflas edilmesine rağmen ayın 1'inde para çekilmeye devam edildiğini ifade eden Can, "Bizim son maaşımızla zenginliğine zenginlik katmaz. Bu işi bize maaş günü yaptılar. Maaşlarımızı ve tazminatlarımızı alamadık.'' şeklinde konuştu.

 

Gamze Karaca da şirketin 40 bin üyesi ve 500 çalışanı olduğunu ifade ederek, dolandırıldıklarını öne sürdü. Bu arada, grupta yer alan çalışanlardan birisi, Polonya Konsolosluğu'na giderek kendilerine yardım edilmesini istedi.

 

 

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