İflas eden Jatomi Fitness 1 saatte salonlarını kapattı; 40 bini aşkın kişi mağdur

İstanbul'da oldukça popüler olan spor salonlarından Jatomi Fitness, çalışanlarına iflas ettiğini duyurarak, dün akşam bir saat içinde tüm salonlarını kapattı. Şirketten, üyelerine yönelik resmi bir açıklama yapılmazken, çalışanlara yönelik 'iflas' açıklaması yapıldı. Bazı şubelerin kapısına ise, yurt dışındaki yetkililerin iletişim numaraları asıldı. 40 bini aşkın kişinin mağdur olduğu belirtilirken, geri ödemelerin nasıl yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

İstanbul'da büyük alışveriş merkezlerinde yer alan salonun bir anda kapılarını kilitlediği ve müşterilerine konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermediği de ifade ediliyor.

"Salonu üzerimiz kapattılar"

Hürriyet'in haberine göre, Jatomi üyelerinden biri, spor yaptıkları anda bir anda yetkililerin kendilerine gaz kaçağı var dendiğini, salonun bir anda kapatılmaya başlandığını söyledi.

Üye G.S, "Bize ‘gaz kaçağı var derhal burayı boşaltın’ dendi. Biz de bir telaşla çıktık. Bir diğer arkadaşım da diğer bir şubeye gidiyordu. Oradaki şubede kapanmayla ilgili bilgi vermişler ve olaylar çıkmış. Bize resmen olay çıkmasın diye yalan söylediler" dedi.

Polis geldi, çalışanlar arka kapıdan çıktı

Bir başka mağdur T.T. ise "Dün akşam 20.10 gibi A.. şubesine gittim. Kapının önü kalabalık, hocalar dışarda toplanalım falan diyor. İçeri girdim, herkes fesih formu imzalıyor. Satış temsilcisine sordum ‘şirket iflas etti şimdi mail geldi’ dedi. Hocalara soruyorum herkesin surat beş karış, onların da yeni haberleri oluyor. Personel 2 aydır maaş almıyormuş zaten. Sözleşmeme ulaşmak istedim, ana merkezde dendi. Sonra eski çalışanlardan birini aradım. Ofise girdim. Polis geldi, dosyamı bulmaya çalışırken 'yağma yapıyorsunuz’ dedi polis. Eğer kulüpten çıkmazsanız çevik kuvvet çağıracağız dediler. Ben de fotokopimi alıp çıktım. Dışarıda çalışanlar faturaları müşterilere verdiler herkes ödemesini arıyor. Hocalar eşyalarını toplayıp çıktı. Çoğu çalışan arka kapıdan çıktı” diye konuştu.

İnternet sitesine ulaşım yok

Jatomi Fitness'ın internet sitesine girmek isteyenler ise "Site bakımda" açıklamasıyla karşılaşıyor ve herhangi bir ulaşım bulunmuyor.

Facebook'ta açılan Jatomi Mağdurları adlı sayfada salonların kapanmasına yönelik olduğu iddia edilen fotoğraflar da paylaşıldı.

Sosyal medya çalkalandı

Jatomi Fitness'ın iflas ettiği haberleri sosyal medyada büyük yankı buldu.

Twitter ve Facebook üzerinden kendilerinden habersiz salonlarının kapatıldığından şikayet eden üyeler ve konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler tepkilerini gösterdi.

Ekşi Sözlük de yine şikayetlerin dile getirildiği bir alan oldu.

40 bin üyesi iddiası

Polonya menşeli bir yatırım olan Jatomi Fitness'ın İstanbul'da büyük alışveriş merkezlerinde salonları bulunuyor ve 40 bine yakın üyesi olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak gündeme getirilen haberlerde şirketin çalışanlarına durumu e-posta yoluyla bildirdiği ve şubelerini kapatmalarını istediği ifade ediliyor.

Üyelik paralarının ne yapılacağı merak ediliyor

İnternet üzerinden en fazla dile getirilen konulardan biri de üyelerin paralarını nasıl geri alacakları oldu.

Konuya yönelik şu ana kadar şirketten resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da konuyla ilgili haberlerde şirketin çalışanlarına şu mesajı gönderdiği ifade ediliyor:

“Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Endonezya ve Malezya’da 60’ın üzerinde spor kulubü bulunan “Jatomi Fitnes & Spa” organizasyonunun bir parçası olarak 16.05.2011 tarihinde Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan şirketimiz gösterilen tüm çabalara rağmen hedeflenen başarıya ulaşamamıştır. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen tasarruflar ile maliyet artışının önüne geçilmek istenmiş ise de maliyetlerin artarak devam etmesi Türkiye’deki yapılanmayı diğer şirketlerimiz içerisinde zarar eden ülke pozisyonuna sokmuştur. Sonuç olarak zararın katlanarak büyümesini önlemek amacıyla Türkiye’deki faaliyetlerimize son verilmesi ve şirketin içindeki iflas durumunun yetkili mahkemeye bildirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu doğrultuda şirketimiz faaliyetlerinin yarın itibarıyla sonlandırılacağı ve kulüplerin kapatılacağı hususlarını bilgilerinize sunarız. Yasal haklarınız bakımından hukuki süreci yakından takip etmenizi ve iflas idaresine bu kapsamda gereken başvuruda bulunmanızı rica ederiz.”

Dün öğlene kadar kayıt aldı

Jatomi spor merkezlerinin sahibi Pure Fitness Sportif Tesis İşletmeciliği Limited Şti. mayıs 2011'de kuruldu. İstanbul Ticaret Odası'da yer alan bilgilere göre, şirketin kayıtlı sermayesi 47 milyon 960 bin TL. Şirketin merkez telefonlarına ulaşılamazken, ünlü bir AVM'de bulunan merkezde dün öğlen saatlerine kadar kayıtların alınmaya devam edildiği bildirildi.